Ehrenamt – ein „Booster für die Seele“

Neuen Schwung braucht das Ehrenamt nach zwei Jahren Einschränkung durch die Pandemie, nach der es mit weniger Kraft und weniger tätigen Menschen weitergegangen ist, sagte Gudrun Reuther vom Netzwerk Ehrenamt bei der Eröffnung der Woche des bürgerschaftlichen Engagements. „Wir wollen ein Zeichen setzen für das Ehrenamt um uns gegenseitig zu motivieren. Wir brauchen Widerstand in Krisenzeiten“, erklärte sie. Sozialbürgermeister Tobias Huber bezeichnete die Oberschaffnei als die bauliche Hülle für das bürgerschaftliche Engagement, ohne das eine Gesellschaft nicht auskommen könne.

Für die Auftaktveranstaltung hatte das Netzwerk Ehrenamt Christina Berndt eingeladen, sie sprach über Resilienz in unsicheren Zeiten. „Engagement – Booster für die Psyche“ war ihr Thema. „Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise – wie soll man das alles aushalten“, fragte sie ihre Zuhörer in der Oberschaffnei. Mit dem Ehrenamt sei man auch für sich selbst tätig, es strahlt auf sich selbst zurück, sagte die mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen Zeitung. Ein einziges Plädoyer für das Ehrenamt war ihr Vortrag. Der Gewinn für den ehrenamtlich Tätigen ist eine starke Seele, eine Resilienz, eine psychische Widerstandskraft schwierige Situationen ohne seelische Beeinträchtigungen zu überstehen. „Man kann mehr Resilienz bekommen, für andere Menschen etwas tun, das einen Sinn hat, ist das Beste für die Seele. Sie haben erkannt, wie wichtig es ist anderen Menschen zu helfen, egal wie, Sie tun es für sich und andere“, versicherte sie ihren Zuhörern.

Ein bisschen Hornhaut für die Seele sei gut, meinte sie weiter, mit sozialen Bindungen könne man sich die schaffen, das sei das A und O. „Auch wenn es mal schwierig wird, ist es wichtig, dass die Seele wieder in Form kommt, denn schwierig wird es immer mal im Leben. Stützen Sie sich gegenseitig in der Hoffnung, dass es wieder gut wird“, empfahl Berndt. Man solle sich fragen, warum tue ich das eigentlich. Sich auf Erfolge besinnen, mache uns stark. „Es ist toll, was Sie im Ehrenamt tun. Komplimente nehmen Sie bitte mit weit geöffneten Armen auf und lassen Sie sich von Missgeschicken nicht ärgern. Sortieren Sie Schwierigkeiten danach ein wie schlimm ist das eigentlich. Das Wichtigste ist, wie gehe ich damit um“, riet die Journalistin den ehrenamtlich Tätigen in der Oberschaffnei. Man solle kleine Dinge im Leben feiern wie einen schönen Sonnenuntergang, obwohl man nicht alle schlimmen Dinge positiv ändern könne, aber man könne den Blick auf die schlimmen Dinge ändern, sagte sie. Ihr letzter Rat an die Zuhörer war sich fünf Steine oder harte Bohnen in die eine Hosentasche tun und für jedes kleine schöne Erlebnis an einem Tag einen Stein oder Bohne in die andere Hosentasche umfüllen um dann am Abend Bilanz zu ziehen.

Fortgesetzt wird die Woche des bürgerschaftlichen Engagements am Samstag, 24. September, ab 14 Uhr in der Oberschaffnei. Institutionen stellen sich vor und zeigen welche Engagementfelder es gibt und wie Engagement wirken kann.