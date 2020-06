Ehingerin gewinnt nagelneues Auto

Bei der Verlosung des VR-Gewinn-Sparens im Januar gehörte Gisela B. aus Ehingen zu den glücklichen Gewinnern – auf ihre Losnummer entfiel ein Hauptgewinn – ein Audi A3 Sportback. Anfang April sollte das Fahrzeug bei einer großen Übergabeveranstaltung in Neckarsulm übergeben werden.

Auslieferung verzögert

Doch dann kam die Corona-Pandemie in Deutschland an, die Veranstaltung wurde abgesagt und die Auslieferung verzögerte sich. Selbst eine direkte Abholung am Werkstandort bei Audi war nicht möglich. Am 16. Juni, rund zwei Monate später, war es dann soweit und die glückliche Gewinnerin konnte den Wagen im Audi Zentrum in Ulm abholen. Thomas Freudenreich, Prokurist und Vertriebsleiter sowie Darko Zubak, Prokurist und Bereichsleiter Firmenkunden der Donau-Iller Bank, gratulierten Gisela B. nochmals zu ihrem flotten Gefährt. Jeden Monat werden beim VR-GewinnSparen neun Autos verlost und darüber hinaus noch zahlreiche Geldpreise.