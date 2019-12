Ehingerin feiert ihren 100. Geburtstag

Bei bester Gesundheit hat Gertrud Ulrich am Montag im Ehinger Gasthaus Rose im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Am 9. Dezember 1919 wurde die Jubilarin in der Stadt Forst in der Niederlausitz geboren. Nach Ehingen kam sie mit ihrem Mann Karl-Heinrich und ihrem damals 18-jährigen Sohn Karl-Heinz im Jahr 1959.

Nachdem sich Familie Ulrich wie viele andere zur Flucht aus der Heimat entschieden hatte, gelangte sie über die noch relativ unkontrolliert passierbare innerstädtische Sektorengrenze nach West-Berlin und kam zunächst im Notaufnahmelager Marienfelde unter. Vom nahen Flughafen Tempelhof wurde sie nach Westdeutschland ausgeflogen.

Klare Stimme, gutes Gehör

„Die Leute nehm’ ich“, sagte der im Landratsamt des Kreises Ehingen für die Flüchtlingsaufnahme zuständige Beamte, und Ulrichs ließen sich in Ehingen nieder.

Daran erinnert sich die 100-jährige Jubilarin ebenso gut wie an viele weitere Details aus ihrem langen Leben. Davon mit klarer Stimme zu erzählen, bereitet ihr keinerlei Schwierigkeiten, zumal sie auch jedes gesprochene Wort gut versteht.

In Ehingen gründete Karl-Heinz Ulrich ein Fuhrunternehmen, und seine Frau engagierte sich beim Roten Kreuz. Von 1962 bis 1982 war Gertrud Ulrich in Ehingen DRK-Kreisgeschäftsführerin und Kreissozialleiterin.

Mit Vermisstenanzeigen und deutschen Übersiedlern aus der Sowjetunion und aus Oberschlesien hatte sie nach eigener Aussage viel zu tun und sorgte dafür, dass Kinder bedürftiger Familien zeitweise in Erholungsheimen unterkamen.

Der letzte und von 1955–1972 in Ehingen „regierende“ Ehinger Landrat Wilhelm Tauscher habe sich dafür sehr aufgeschlossen gezeigt, weiß Gertrud Ulrich zu berichten, erinnert sich aber auch an die ablehnende Haltung des damaligen Kreisschulrats Eyth. Dieser habe die Kinder für nicht erholungsbedürftig angesehen.

1962 war die Unterkunft der DRK-Kreisgeschäftsstelle in der Ehinger Marktstraße nicht mehr bedarfsgerecht. Nach zweimaligem Standortwechsel des Büros entschied sich der Landkreis für die Ansiedlung des Roten Kreuzes im Mühlweg.

Dafür war der stellvertretende Landrat Helmut Staudacher zuständig. Nach dem Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks wurde 1963 das Rotkreuzgebäude errichtet.

Zu Gast bei Frank Elstner

Ein Höhepunkt im Leben des Ehepaars Gertrud und Karl-Heinz Ulrich war 2007 eine Einladung des bekannten Fernsehmoderators Frank Elstner in die Südwestrundfunk-Talkshow „Menschen der Woche“.

Fünf Jahre später starb der Mann der Jubilarin. Seitdem wohnt sie im Hochhaus am Wenzelstein allein. Von einem Sohn und zwei Töchtern hat sie fünf Enkel, sechs Urenkel und zwei Ururenkel.

Was das an Familiengeschichte bedeutet, ist den beiden Jüngsten der Familie allerdings nicht bewusst., umso mehr indes der betagten Ahnin. Die Schwäbische Zeitung liest sie übrigens, seit sie in Ehingen lebt, immerhin 60 Jahre.