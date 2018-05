Ehinger zeigen ihre Gärten

Eigentlich ist ein Garten etwas sehr Privates, ein oft mit Hecken oder Zäunen abgegrenzter Raum. „Wir wollten, dass Privatgärten einmal zugänglich werden“, sagt Peter Dunkl vom Kulturamt der Stadt Ehingen. Die Anregung dazu kam von Elisabeth Mantz, die etwas Ähnliches in Kressbronn gesehen hatte. Dunkl ging der Sache nach, fand heraus, dass es diese offenen Gärten in Berlin und Umgebung immer wieder gibt, im Juni machen in Amsterdam die Grachtengärten auf für Gäste.

Für die Volkshochschule allein ist es schwierig, wir brauchen Partner, sagte sich Dunkl und holte den BUND mit Angela Scheffold ins Boot, die erinnerte sich, dass der BUND so etwas vor 20 Jahren schon einmal gemacht hatte. Ursula von Helldorff, Moderatorin der Lokalen Agenda Bereich Soziales, erklärte, dass in der Zukunftswerkstatt das Thema immer wieder auftauchte und beim Bürgerhaus vier Hochbeete eingerichtet wurden, wo Menschen gärtnern können, die keinen eigenen Garten haben, auch diese Gärten werden im Rahmen der Aktion offene Gärten vorgestellt

Die Sache lief im Spätwinter etwas zögerlich an, erzählte Dunkl, weil viele Gartenbesitzer noch nicht wussten, wie ihre Gärten Anfang Juni aussehen würden, ob die dann auch präsentabel wären. „Wir mussten etwas werben dafür, viele Menschen scheuen sich, ihre Gärten zu öffnen, weil sie meinen, der Garten muss der Ästhetik genügen.“

Es gab viele Anfragen von auswärtigen Gartenbesitzern, aber die Aktion sollte auf die Kernstadt Ehingen beschränkt bleiben, sagt Dunkl, damit man die Besichtigungstour auch per Fahrrad oder einzelne Gärten fußläufig erreichen kann.

„Der Garten ist gestaltete Natur im Kleinen, ist Erholungsraum, gelebte Philosophie, Nahrungslieferant, Augen- und Insektenweide, Freizeitvergnügen und Präsentationsraum für Kunstobjekte“, so Dunkl. All diese Dinge können Besucher in den offenen Gärten am Sonntag, 3. Juni, von 14 bis 18 Uhr erleben. Einen Nutz- und Hausgarten mit Teich bei Familie Mantz im Schlaufenbühl, in direkter Nachbarschaft bei Familie Brosch einen stillgelegten Teich, der zum Naturteich mit Stahlplastiken umfunktioniert wurde. Kunstwerke in einem naturnahen Garten besitzt Familie Schnell in der Albstraße 141.

Der Schmetterlingsgarten des BUND bei Kupil ist eine kleine grüne Oase im Gewerbegebiet. Die Stadtgärtnerei gewährt Einblicke in den Jahreskreis der Stadtgärtner. Bei der VHS ist eine Kräuterschnecke angelegt. Ganz viele Eidechsen und Insekten erlebt der Besucher in Familie Geigers Garten in der Gruorner Straße. Wer zu der Keramikerin Ella Heuschmid in die Felchenstraße kommt, wird im Garten schon von ihren Kunstwerken empfangen. Einen interessanten alten Stadtgarten auf kleiner Fläche mit Stauden, Rosen, Nutzpflanzen und Dachbegrünung besitzt Familie Schellenberg in der Michel-Buck-Straße. Bei Wolfgang und Gudrun Sigloch-Holtz im Primelweg empfängt den Besucher ein untypischer Reihenhausgarten mit Bienenstand und Hasengehege.

Eine richtige Führung durch drei ganz verschiedene Gärten gibt es bei den Gartenfreunden im Alten Postweg. In allen anderen Gärten, die durch ein Plakat von außen kenntlich gemacht worden sind, zeigen und erklären die Besitzer ihren Besuchern gern ihren Garten, und es liegen Flyer aus mit dem Hinweis auf alle anderen offenen Gärten.