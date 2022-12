Ehinger Weihnachtsmarkt eröffnet zum 35. Mal

Der 35. Ehinger Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 9. Dezember, um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Alexander Baumann eröffnet. Moderiert wird die feierliche Eröffnung von Harry Kist von Donau 3 FM. Die Ehinger Tanzschule STEPS wird mit einer weihnachtlichen Tanzvariation im Anschluss auftreten.

Wie in jedem Jahr wird der MV „Lyra“ Ehingen mit einer konzertanten Unterhaltung ab 18 Uhr den Eröffnungsabend bereichern. Um 19 Uhr wird der Eröffnungsabend abgeschlossen mit einem Auftritt von Ernie´s Banjo Ensemble unter der Leitung von Roland Ernst. Mehr als zwei Dutzend liebevoll dekorierte Verkaufshäuschen schmücken wieder den Ehinger Marktplatz. Geöffnet hat der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr, am Eröffnungstag sogar bis 21 Uhr.

Auch neue Ideen

Beim Warenangebot setzt die Stadt auch in diesem Jahr wieder auf eine gesunde Mischung aus Altbewährtem und neuen Ideen. Christbaumschmuck, Duftlampen oder Keramik sind hier ebenso zu finden wie modische Textilien, Lederwaren und Weihnachtskerzen. Ausgewogen ist auch das Verhältnis zwischen Verkaufsständen und Imbissbetrieben. Die Verkaufshütte, die täglich wechselnd von Schulklassen, Vereinen und Organisationen besetzt ist, steht dieses Jahr in der Knecht-Ruprecht-Gasse.

Der Nikolaus wird fast täglich erwartet, um Kinder und auch Erwachsene mit kleinen Geschenken zu erfreuen. Für Kinder ist wieder einiges geboten: Streicheltiere, Kutschfahrten mit Knecht Ruprecht und das beliebte Kinderkarussell. Die Kinder können wieder ihre Wünsche an das Christkind schicken. Der Briefkasten für die Post ans Christkind hängt an der Hütte neben dem Karussell. Am Mittwoch, 14. Dezember, findet der Kindertag auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt statt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Ermäßigungen für Kinder.

Stadtführungen

Am Dienstag, 13. Dezember und Freitag, 16. Dezember, werden wieder für neu zugezogene, aber auch alt eingesessene Ehinger Bürger die beliebten Stadtführungen angeboten.

Besonders stolz ist die Stadt auch in diesem Jahr wieder auf das attraktive und anspruchsvolle Unterhaltungsprogramm. Petra Sama und Günter Singer haben in wochenlanger Vorarbeit fast 60 verschiedene Programmpunkte zusammengestellt und namhafte Akteure verpflichtet.

Für stimmungsvolle, weihnachtliche Unterhaltungsmusik sorgen zahlreiche Musikkapellen aus der Umgebung. Auch Gruppen und Chöre der in Ehingen ansässigen Schulen sowie die Auftritte mehrerer städtischen Kindergärten sorgen für weihnachtliche Stimmung. Jeden Abend ruft der Nachtwächter zur Heimkehr und beendet den Markttag.