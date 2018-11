Ehinger Wehr rettet Personen bei Brand in Schweißerei

Weil es da, wo geschweißt wird und Funken fliegen, immer mal brennen kann, übt die Ehinger Feuerwehr alle paar Jahre bei der Firma Tries, wie ein Brandeinsatz dort ablaufen könnte.„Wir hatten mal vor sechs Jahren einen Brand in der Schweißrauchabsauganlage, aber die steht außerhalb des Gebäudes. Die Brandmeldeanlage hat damals funktioniert“, berichtete Ralf Meyer von der Betriebsleitung. „Mögliche Brandursachen sind immer der Gasbrenner oder Funkenflug – am ehesten passiert das in der Schweißerei“, ergänzte Roland Stirmlinger.

Für die Übung der Feuerwehr am Freitagabend wurden zwei vermisste Personen in der verqualmten Schweißerei angenommen. Der Alarm wurde über die Brandmeldeanlage ausgelöst. Am Freitagabend ist um 17.15 Uhr bei Tries Schichtende, ab 22 Uhr sind nur noch Roboter im Werk, die aber von Mitarbeitern mittels eines Smartphones überwacht werden.

Die ersten Atemschutzgeräteträger verlassen die Schweißerei. (Foto: Körner)

Einsatzleiter Andreas Leicht war von der Feuerwehr als erster vor Ort und konnte anhand einer Laufkarte am Standort sofort sehen, welcher Brandmelder im Betrieb den Alarm ausgelöst hatte. Andreas Guter von der Geschäftsführung, der ebenso wie Juniorchef Matthias Tries die Übung interessiert verfolgte, ergänzte, dass auch immer jemand aus der Firma mitalarmiert werde. „Es gibt immer wieder veränderte Verhaltensweisen, wir müssen uns da auf dem Laufenden halten. Wir sind „just in time“ Lieferanten und können uns unseren Kunden gegenüber keinen Ausfall wegen Brandschaden leisten,“ sagte Guter.

Inzwischen war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrmännern darunter auch Stadtbrandmeister Oliver Burget eingetroffen. Zwei der sechs Atemschutzträger machten sich mit einer Wärmebildkamera auf den Weg in die total dunkle Schweißerei. Aus Sicherheitsgründen waren Strom und Gas abgeschaltet worden. Schläuche, die bei der Übung trocken blieben, führten die zwei Atemschutzträger mit sich in die Schweißerei. „Die Schläuche sind die Lebensversicherung der Atemschutzträger für ihren Weg in total verqualmte Räume und zurück. Sie suchen jetzt mit der Kamera Meter für Meter in der Schweißerei nach den Vermissten ab“, erklärte Michael Mouratidis von der Feuerwehr den Angehörigen der Firma Tries.

Dummy wird gerettet

Die anderen Atemschutzträger warteten vor der Schweißerei, ob sie ihren Kameraden zur Hilfe eilen oder sie ablösen mussten. Schon bald wurde der erste Dummy, der für eine vermisste Person herhalten musste, von den Atemschutzträgern aus der Schweißerei getragen und den Feuerwehrleuten, die bei der Übung die Aufgabe des DRK übernahmen, übergeben. Kurze Zeit später folgte der zweite Dummy und dem Zugführer wurde gemeldet, dass beide vermisste Personen gerettet seien. Weitere Feuerwehrmänner kühlten die Fassaden von außen, falls das Feuer auf übrige Teile des Gebäudes übergreifen würde.

Mit der Wärmebildkamera untersuchten die Feuerwehrleute die Umgebung. (Foto: SZ- kö)

Sorgfältig kontrolliert wurde von der Feuerwehr auch das Lager mit Chemikalien. Matthias Tries verfolgte mit seinen Kindern Clara und Ben aufmerksam und beeindruckt die Übung und lud die Feuerwehr anschließend zum Essen ein.

Mehr entdecken: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Mehr entdecken: Großbrand verursacht zwei Millionen Euro Schaden