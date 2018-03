Ehinger wegen Drogenhandels vor Gericht

Am Ulmer Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen ein 33-Jährigen aus Ehingen begonnen. Er soll Ende Februar 2017 bei sich zu Hause Drogen, darunter gut 200 Gramm Marihuana, verwahrt haben, um diese überwiegend zu verkaufen. Außerdem wurden bei ihm mehrere Messer gefunden, darunter ein Wurfmesser. Im August vergangenen Jahres sei er erneut im Besitz von Drogen gewesen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Das Gericht muss nun entscheiden, ob der Angeklagte lediglich drogenabhängig ist und keine Notiz von seinen Messern nahm, oder ob er bewaffnet Drogengeschäfte machte.

Nicht nur Marihuana sei in der Nacht im Februar beim Angeklagten gefunden worden, erklärte der Staatsanwalt am Mittwoch. Auch Haschisch, Amphetamin, Ecstasy und Würfelzucker mit LSD wurden gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehinger bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und den Besitz von Betäubungsmitteln vor. Ende August, als er in seinem Zimmer festgenommen wurde, soll er wieder Drogen bei sich gehabt haben: Haschisch und Amphetamin im Grammbereich.

Verteidiger spricht von „Betäubungsmittel-Karriere“

Der Verteidiger las eine Erklärung des Angeklagten vor und sprach von einer „Betäubungsmittel-Karriere“: Der Ehinger habe die Drogen nicht zum Verkauf, sondern zur eigenen Verwendung besessen, erklärte er. Sein Mandant habe sie mit seinem eigenen Geld gekauft. „Er wusste, dass er die Mittel nicht besitzen darf.“ Dass die Messer in seinem Zimmer waren, sei ihm nicht bekannt gewesen, ein Zusammenhang mit den Betäubungsmitteln sei für ihn nicht erkennbar.

Dann stellte sich der Angeklagte den Fragen der Richter und des Staatsanwalts. Nein, ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass er eine Feinwaage besitze. Er konsumiere schon länger Drogen, mit Cannabis habe er angefangen, mittlerweile habe er „alles nach und nach ausprobiert“. Derzeit konsumiere er Cannabis und Amphetamin am häufigsten. Fünf bis sieben Gramm Cannabis konsumiere er am Tag. „Das LSD und so weiter lag da schon eine lange Zeit“, sagt er. „Ich hab daran kein Interesse mehr gehabt.“ Wo er die Drogen erworben habe, könne er nicht mehr sagen. Der Ehinger sprach von Erinnerungslücken, alles sei verschwommen. Immer wieder habe er aufgehört mit den Drogen und abermals angefangen, erklärte er. Mittlerweile sei er gewillt, an einer Drogenberatung teilzunehmen, seit November 2017 nehme er an einer Motivationsgruppe teil. Er habe bei seinen Eltern gewohnt, erklärte der 33-Jährige. Als er psychische Probleme bekam, sei ihm vom Arbeitgeber gekündigt worden.

Probleme in der Schule

Als er zwölf Jahre alt war, ist der Angeklagte mit seiner Familie aus Kirgistan nach Deutschland gekommen. In der Schule hatte er wegen mangelnder Deutschkenntnisse Probleme. Er schloss eine Ausbildung in einem Berufsfeld ab, das er gar nicht schätzte. Nach verschiedenen Jobs wurde er 2015 vom letzten Arbeitgeber gekündigt, es wurde eine Psychose bei ihm diagnostiziert. Seither lebte er von Erspartem.

Seine Eltern hätten seinen Zustand als bedrohlich empfunden, erklärte sein Verteidiger. Derzeit befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft. Erst jetzt in Gesprächen mit den wenigen Freunden, die ihm geblieben sind, sei ihm klar geworden, dass er Probleme hatte, erklärte der Angeklagte.

Schon zweimal vorher hätten beim Ehinger Durchsuchungen stattgefunden, sagte der Vorsitzende Richter, und auch damals seien schon Waffen gefunden worden: Beim ersten Mal ging es um Schreckschusspistolen, beim zweiten Mal um einen Dolch und möglicherweise um einen Nunchaku, ein Würgeholz. Am Amtsgericht Ehingen wurde er bereits wegen Besitzes und Handelns mit Drogen verurteilt – zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Monaten. 2015 wurden beim Ehinger eine Reihe von Drogen gefunden sowie besagter Nunchaku und ein Schlagring. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt mit einer dreijährigen Bewährungszeit. Eine Erziehungskur, die dem 33-Jährigen auferlegt worden war, habe er nicht begonnen, sagte der Richter.

Die Verhandlung wird am Montag, 5. März, um 8.30 Uhr fortgesetzt.