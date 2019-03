Ehinger Vesperkirche erweist sich als Erfolgsmodell

Als rundherum gelungen haben die Verantwortlichen der Vesperkirche die zwei Tage „gemeinsam an einem Tisch“ in der evangelischen Stadtkirche in Ehingen bezeichnet. War schon der Samstag gut angenommen, wurde dies am Sonntag vom Besucheranstrom nochmal in den Schatten gestellt. 230 Essen haben die Köche Karl Hänle, Heike Hagel, Elvira Schick und Hans Gräter zubereitet. Das Jugendheim und das Zelt im Garten waren randvoll.

Die Gäste setzten sich aus sozial engagierten Ehinger Bürgern und Bedürftigen zusammen, es war eine gute Mischung, sagte Pfarrerin Susanne Richter. Sie dankte allen Helfern. „Sie waren mit viel Herzblut dabei, es war eine tolle Zusammenarbeit.“ Der besondere Dank galt Dorothea Brinkschmidt-Haase und Marlis Ratzinger, die die Hauptlast getragen haben. „Es war wunderschön“, war deren einhelliges Resümee. Tafelladen, Caritas, DRK, Bruderhaus Diakonie und Arche waren mit im Boot und haben die ihnen bekannten Menschen angesprochen, denen eine warme Mahlzeit in Gesellschaft guttat.

Verein schneidet die Haare kostenlos

Ein besonderer Renner waren die beiden Friseurinnen von Barber Angels Brotherhood, das ist ein karitativ tätiger Verein, der Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos die Haare schneidet. Im Kirchgang saßen die Menschen Schlange, um ihre Haare wieder auf Vordermann bringen zu lassen.

Gefragt, ob es eine Wiederholung der Vesperkirche gibt, sagte Pfarrerin Richter: „Nach dem Erfolg kann man fast nicht Nein sagen.“ Besonders gefreut hat sie, dass viele Mitglieder der katholischen Kirche mitgeholfen und zum Essen gekommen sind. Ganz wichtig war für die Pfarrerin die Anschubfinanzierung durch die Spinning-Aktion der „Schwäbischen Zeitung“. „Auf die 4000 Euro als Sicherheit konnten wir aufbauen, andere Sponsoren schlossen sich dann an.“ Zum Abschluss der Vesperkirche gab es „Feschtagsmusik“ aus Blaubeuren, folkige Songs, Fest Folk mit deutschen Texten über alles, was den Alltag weniger grau erscheinen lässt, begeisterten die Besucher der Vesperkirche.