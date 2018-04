Jetzt ist es offiziell: Die Filiale des Bekleidungsunternehmens Charles Vögele in Laupheim wird im Sommer definitiv geschlossen. Das bestätigte Vögele-Pressesprecherin Saskia Wallner am Donnerstag. Am Vortag sei sie darüber noch nicht informiert gewesen, erklärte sie. Die Schließung in Laupheim sei allerdings eine Ausnahme. Für die Ehinger Filiale gibt Wallner Entwarnung: „Die Filiale in Ehingen wird im Herbst umgestellt“, erklärt die Sprecherin.

Alle Charles-Vögele-Filialen, so auch jene in Ehingen und Laupheim, wurden jüngst an die niederländische Vidrea Retail B.V. verkauft, eine Tochtergesellschaft der Victory and Dreams Holding Amsterdam, die in Deutschland mit dem Multilabel-Konzept Miller & Monroe expandieren wird.