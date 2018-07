Ehinger Uwe Beck nimmt Medien auf die Schippe

- Der Theologe, Journalist und Autor Uwe Beck amüsiert sich in seinem neuen Buch über die Sprache der Medien. Es ist eine Art „Hohlspiegel“, in dem der Autor neben Artikeln der Süddeutschen Zeitung und der FAZ auch die Schwäbische Zeitung aufs Korn nimmt. Beck arbeitet derzeit am Ehinger Kolleg St. Josef.

Uwe Beck spielt in seinem neuen Buch mit der deutschen Sprache. Er streicht Doppeldeutigkeiten heraus, macht sich über Überschriften in Zeitungen lustig und pointiert Dinge, die weder dem „normalen“ Zeitungsleser noch den Autoren selbst auffallen.

Auch die Schwäbische Zeitung Ehingen ist dem spitzfindig-amüsanten Rotstift des Theologen und Journalisten zum Opfer gefallen. Beispiel gefällig? Im Jahr 2007 startete die SZ Ehingen zum Weihnachtsfest eine Aktion, mit der sie Kinder schon vor dem Heiligen Abend Wünsche erfüllte. Ein Besuch bei der Ehinger Polizei, eine Besichtigung des Liebherr-Werks oder eine Visite bei der Ehinger Feuerwehr -- all diese Wünsche machte die SZ damals möglich.

Mit der damaligen Überschrift „Die SZ erfüllt Kinderwünsche“ ist Uwe Beck jedoch nicht ganz so einverstanden. Sein Kommentar dazu: „Immer weniger Kinder. Was tun? Oder besser. Was dagegen tun? Die Schwäbische Zeitung geht ganz neue Wege. Nun, wir hätten gerne zwei Jungs und ein Mädchen. Geht das noch bis Weihnachten?“ Es sind also Spitzfindgkeiten, die Uwe Beck humoristisch aufarbeitet und seine eigenen, kleinen Spitzen dazu schreibt. Doch nicht nur kleine, wie Beck sagt „Sprachholperer“, werden in seinem Buch „Raus mit der Sprache“ zum Thema gemacht. Auch Sätze, die Uwe Beck mit den Worten „geht gar nicht“ beschreibt.

So stand in einer Regionalzeitung folgende Passage: „Eine Spaziergängerin hat in Krefeld einen Kinderschänder bei der Vergewaltigung einer Zehnjährigen gestört.“ „Man kann ja bei vielem stören, nicht aber bei einer Vergewaltigung einer Zehnjährigen“, ärgert sich Beck über das mangelnde Feingefühl des Redakteurs.

Es ist also eine Mischung aus spitzfindigem Humor und ernster Kritik, die Beck in seinem Buch beschreibt. „Ich will nicht den Oberlehrer spielen. Ich übertreibe auch oft. Es geht einfach darum, dass mir oft in manchen Medien zu locker mit der Sprache umgegangen wird“, sagt Beck, der im Dezember mit der Ehinger Vhs zusammen im Franziskanerkloster einen Kabarett-Abend zu seinem Buch gestalten möchte.

Der Titel dieser Veranstaltung lautet „Polizist fasst Räuber mit dem Bierbauch -- ein Kabarett für Sprachsinnige“.

Es könnte witzig werden.