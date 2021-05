Ehinger Testzentrum: Öffnungszeiten erneut erweitert

Seit Mitte März können sich Bürger aus Ehingen, den Teilorten und umliegenden Gemeinden kostenlos mittels Antigen-Schnelltest aufs Coronavirus testen lassen. Die Stadt Ehingen bietet die Tests in Kooperation mit der Firma DF Healthy Test UG an. Das Angebot werde sehr gut angenommen, teilt die Stadt mit. Das erste Ehinger Testzentrum auf dem Gelände der Firma Bottenschein in der Ulmer Straße erweitert von Montag, 3. Mai, an erneut die Öffnungszeiten. Geöffnet ist dieses Testzentrum nun von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 17 Uhr. In der zweiten Teststation im Gemeindehaus St. Michael der katholischen Kirchengemeinde in der Adlerstraße, seit 22. April in Betrieb, kann man sich von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr testen lassen. Während im Testzentrum auf dem Gelände der Firma Bottenschein eine Testung im Auto möglich ist (Drive-in), sind Tests im Gemeindehaus St. Michael nur im Walk-in-Verfahren, also fußläufig, möglich. Geschultes Personal nimmt die Tests vor, nach 15 bis 30 Minuten steht das Ergebnis fest. Wer positiv getestet wurde, muss sich sofort in Selbstisolation begeben; das Gesundheitsamt wird informiert. In den Testzentren gelten die Abstands- und Hygieneregeln.