Ehinger Teams vor hohen Hürden

Die in der Fußball-Verbandsstaffel Süd spielenden A- und B-Junioren der TSG Ehingen spielen am Wochenende beide gegen den Nachwuchs des FV Ravensburg. Die C-Junioren haben in der Landesstaffel Olympia Laupheim zu Gast.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Ravensburg (Sonntag, 10.30 Uhr). - Die Ehinger A-Junioren sind in der laufenden Verbandsstaffel-Runde immer noch ohne Sieg, haben aber schon viermal unentschieden gespielt. Gegen den Tabellendritten FV Ravensburg wäre ein Remis schon ein Erfolg.

B-Junioren Verbandsstaffel: FV Ravensburg – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr). - Am vergangenen Wochenende wurde die Ehinger Erfolgsserie abrupt gestoppt. In Ravensburg stehen sich am Sonntag der Tabellenvierte und -neunte gegenüber. Die Ehinger B-Junioren haben eine schwere Prüfung zu bestehen.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – Olympia Laupheim (Samstag, 13 Uhr, Vorrunde: 2:4). - Vor der Winterpause steht noch ein Spieltag der Rückrunde auf dem Plan. Die Ehinger C-Junioren hatten zum Auftakt der Verbandsrunde in Laupheim verloren. Die Gäste haben alle bisherigen neun Spiele gewonnen bei einem Torverhältnis von 49:9. Dennoch will die Mannschaft von TSG-Trainer Stefan Scherb den Laupheimern eine starke Gegenwehr entgegensetzen.