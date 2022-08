Ehinger Tafeln in Kamerun

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in der Trägerschaft der Stadt Ehingen wurden in den letzten Monaten die klassischen Schultafeln nach und nach durch digitale Whiteboards ersetzt. Wie die Stadtverwaltung beriuhtet, finden nun 35 dieser Kreidetafeln einen neuen Einsatzort in Kamerun. Vitalis Njabeleke, gebürtig aus Limbe in Kamerun und jetzt Ehinger, freut sich über die gespendeten Tafeln. Viele Schulen in seiner Heimat haben keine Tafeln, sondern schreiben noch an die Wand oder auf dem Boden, sagt er. Diese Schulen sollen nun eine Tafel aus Ehingen bekommen. Seine Mutter vertritt ihn vor Ort und wird persönlich bei der Verteilung der Schultafeln an mehrere Dorfschulen mit dabei sein.