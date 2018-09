Ehinger stimmen für Donald Duck und Homer Simpson als Bürgermeister

Die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Ehingen ist Geschichte. Einen Tag nach der Wahl geht der alte und neu gewählte Oberbürgermeister Alexander Baumann wieder seinen Amtsgeschäften nach, was allerdings von vielen Gratulanten unterbrochen wird.

Vor acht Jahren war Alexander Baumann ohne Gegenkandidat erstmals zum Oberbürgermeister gewählt worden, am vergangenen Sonntag haben ihn die Ehinger mit knapp 99 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen wiedergewählt. „Vor acht Jahren musste ich mich nach der Wahl komplett neu sortieren. Ich wusste nicht so genau, was mich erwartet“, sagt Baumann, der damals vom Finanzbürgermeister zum Oberbürgermeister Ehingens wurde. „Jetzt ist die Situation eine andere. Ich wusste am Sonntagabend genau, was mich am Montag erwartet – nämlich meine ganz normalen Amtsgeschäfte“, sagt Baumann, der allerdings auch am Montag zahlreiche Glückwünsche über die verschiedensten Kanäle bekommen hat. „Jede einzelne Gratulation freut mich. Am Montag sind eben viele Gratulationen von weiter weg gekommen, viele Amtskollegen aus dem Städtetag haben beispielsweise ihre Glückwünsche ausgedrückt“, sagt Baumann.

Oberbürgermeister Alexander Baumann wurde im Amt bestätigt. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse erhielt er viele Glückwünsche und ein Ständchen vor dem Rathaus.

Besonders berührt hat ihn bereits am Sonntagabend die Tatsache, dass er gleich 14 Mal 100 Prozent bekommen hat. „Ganz ehrlich. Hier wiederhole ich mich gerne. 14 Mal 100 Prozent berühren mich sehr. Das ist mehr als vor acht Jahren. 100 Prozent sind eben 100 Prozent – mehr geht nicht“, betont Baumann, der sich allgemein über den positiven Zuspruch von vielen Seiten gefreut hat. „Das tut schon alles gut. Und das ist für mich auch die Motivation, die ich aus der Wahl ziehe. Ich werde meine Aufgabe als Oberbürgermeister von Ehingen weiterhin mit unvermindeter Kraft angehen. Das Geschäft geht weiter, die Themen müssen vorangebracht werden“, so der Oberbürgermeister.

Und dass dies keine Worthülsen sind, beweist beispielsweise die umfangreiche Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, die wegen der Hauptversammlung des baden-württembergischen Städtetages erst um 17 Uhr, statt wie gewohnt um 16 Uhr, stattfinden wird.

Denn bereits am Donnerstag werden im Großen Sitzungssaal Themen wie die Turnhalle Rißtissen, das Groggensee-Areal, der Bauhof oder die nächste Erweiterung des Baugebiets Rosengarten auf der Agenda stehen.

Endgültiges Ergebnis steht fest

Der Gemeindewahlausschus der Stadt Ehingen hat am Montagabend das endgültige Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl bekanntgegeben. Demnach haben sich die Prozentzahlen gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis vom Sonntagabend nicht verändert. Die Wahlbeteiligung bleibt bei 26,4 Prozent, die abgegebenen gültigen Stimmen für Alexander Baumann ergeben 98,6 Prozent.

Ein paar lustige Namen haben die Wählerinnen und Wähler aus Ehingen auf ihre Stimmzettel geschrieben. So bekamen unter anderem Jim Knopf, Homer Simpson oder Donald Duck eine Stimme. Diese Wahlscheine sind aber laut Hauptamtsleiter Frank Hohl ungültig, da es sich nicht um natürliche und somit auch wählbare Personen gehandelt hat. Ebenso ungültig sei beispielsweise ein Wahlschein gewesen, auf dem Sebastian Wolf gestanden hat. „Den Namen Sebastian Wolf gibt es x-mal in Deutschland. Da hätte der Zusatz Ehingen hingehört, denn da gibt es den Namen nur einmal“, erklärte Hohl dem Ausschuss.

Manuel Hagel als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses dankte allen ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihre Arbeit sowie dem Haupt- und Personalamt der Stadt Ehingen für die Betreuung der Oberbürgermeisterwahl.

