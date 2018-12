Ehinger Sternsinger sind unterwegs

Die Vorfreude auf die kommenden Tage ist den Sternsingern der Seelsorgeeinheit Ehingen anzumerken: In bunte Gewänder und schöne Mäntel gehüllt und mit goldenen Kronen und Sternen ausgestattet, haben sie sich in der Konviktskirche versammelt.

„Durch euch wird die Tradition, die Wanderung, der König lebendig“, sagte Vikar Steffen Vogt. In diesem Jahr sammeln die Sternsinger Spenden für Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung in Peru. „Keiner soll sich ausgegrenzt fühlen“, erklärte Vogt. Passend dazu auch das Leitwort „Wir gehören zusammen“. Bevor die Kinder von Haus zu Haus ziehen, weihte der Vikar die Gaben der Sternsinger mit Worten und Weihwasser. In den nächsten Tagen werden die Sternsinger wieder C + M + B an die Haustüren schreiben: „Christus mansionem benedict“ – Christus möge dieses Haus segnen. „Und das Licht der Freude und des Segens verbreiten“, so Vogt.