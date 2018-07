Ehinger Stadtpokal: Verbandsligist wird Favoritenrolle gerecht

Am zweiten Spieltag des Ehinger Stadtpokals hat man eine andere TSG Ehingen gesehen. Allerdings trifft der Gastgeber als bester Gruppenzweiter schon im Halbfinale auf den Favoriten und Vorjahressieger SSV Ehingen-Süd. Gruppenerste außer Ehingen-Süd wurden die SG Griesingen und die SG Öpfingen, die im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen.

Bemerkenswert war, dass am zweiten Vorrundentag sowohl der TSV Rißtissen als auch Türkgücü Ehingen gegen den SSV Ehingen-Süd eine starke Leistung zeigten. Die TSG Ehingen, die am ersten Tag noch gegen Griesingen verloren hatte, erzielte in zwei Spielen zwölf Tore und kam als bester Gruppenzweiter weiter.

TSG Ehingen – SF Kirchen 5:2. - Schnell ging die TSG durch Tore von Mathias Brinsa und Valentin Gombold mit 2:0 in Führung. Markus Hecht verkürzte zum Pausenstand von 2:1. Valentin Gombold, Mathias Brinsa und Christoph Majewski erhöhten auf 5:1, das 5:2 besorgte Jan Holl.

SV Granheim – SG Griesingen 2:2. - Der B-Ligist zeigte wenig Respekt und ging zweimal durch Michael Reiser und Daniel Kloker in Führung. Für die SG Griesingen trafen Patrick Werner und Peter Gobs (Elfmeter).

SSV Ehingen-Süd – TSV Rißtissen 3:1. - Nach dem 1:0 durch Hannes Pöschl glich kurz nach der Pause Manuel Rötzer aus. Timo Barwan verwandelte einen (allerdings zweifelhaften) Elfmeter und Filip Sapina schoss das 3:1.

TSV Türkgücü Ehingen – KSC Ehingen 1:0. - Nach torloser erster Habzeit erzielte Zakariya Asaab in der 25. Minute das 1:0. Der KSC war über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner.

TSG Ehingen – SV Granheim 7:1. - In der ersten Halbzeit hielt der Kreisligist noch gut mit. Nach dem 1:0 von Valentin Gombold glich Oliver Holzmann zum 1:1-Pausenstand aus. Im zweiten Durchgang ging es Schlag auf Schlag, die weiteren sechs Tore erzielten Valentin Gombold (2), Mathias Soukup (2), Daniel Topolovac und Kristof Majewski.

SF Kirchen – SG Griesingen 0:3. - Nach torloser erster Halbzeit entschied Griesingen das Spiel klar für sich. Daniel Traub, Mathias Kurz und Peter Gobs waren die Torschützen beim 3:0-Sieg. Dadurch wurde die SG Griesingen Gruppenerster vor der TSG Ehingen.

SG Öpfingen – SG Dettingen 3:1. - Vor der Pause dominierte die SG Öpfingen und lag bei Halbzeit durch Tore von Robin Stoß und Johannes Oßwald (2) mit 3:0 in Führung. Doch im zweiten Durchgang verkürzte Stefan Huckle zum 3:1.

Türkgücü Ehingen – SSV Ehingen-Süd 1:2. - Hannes Pöschl und Semir Telalovic brachten den Verbandsligisten vor der Pause mit 2:0 in Führung. Doch Türkgücü hielt dagegen und verkürzte in der zweiten Halbzeit durch Zakariya Asaab zum 1:2. Türkgücü machte es dem Verbandsligisten Ehingen-Süd nicht leicht.