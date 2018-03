Ehinger spielen beim lebendigen Kreuzweg in Ulm mit

Der Lebendige Kreuzweg (Via Crucis Vivente) in Ulm beginnt in diesem Jahr am Karfreitag, 30 März, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm. Erneut sind dabei einige Ehinger Akteure beteiligt.

Neben dem seit langem engagierten Franco Gallitiello, nehmen zudem Florian Wieser, Stefan Bayer sowie Franz und Dario Gallitiello an dem Schauspiel über die letzten Tage Jesu teil. Erstmals dabei sind auch Salvatore Bivona und seine Frau. Die Ehinger, die bereits im vergangenen Jahr an dem Schauspiel teilgenommen haben, bekleiden die unterschiedlichsten Rollen. Franco Gallitiello zeigte 2017 sein schauspielerisches Können sowohl als Jünger Philippus als auch als Josef von Arimathäa. Stefan Bayer verkörperte den Jünger Thomas während Florian Wieser, Franz und Dario Gallitiello römische Legionäre und Soldaten darstellten. Die Ehinger freuen sich schon auf die Vorstellung am Freitag und hoffen auf zahlreiche Zuschauer und gutes Wetter.