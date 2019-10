Ehinger Skizunft stellt sich neu auf

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Skizunft Ehingen hat in der Rose in Berg stattgefunden. Anwesend waren 61 Mitglieder, die interessiert den Ausführungen des Vorstandes und der Ressortleiter folgten. Nach der Entlastung wurde gewählt, um die Vereinsämter wiederzubesetzen. Das Ergebnis: Manuel Ströhle ist neuer Vorsitzender.

Insgesamt zog Vorsitzender Klaus-Michael Schaible mit seinen Vorstandsmitgliedern und Ressortleitern eine überwiegend positive Bilanz über die Vereinsarbeit des vergangenen Jahres. Die Veranstaltungen der vergangenen Saison konnten, bis auf den Bambini-Skikurs nach Weihnachten, alle gemacht werden. Insgesamt war die Teilnehmerresonanz in den Skifreizeiten und Skikursen sehr gut. Von den ganz Kleinen, den Bambinis, bis zu den Senioren waren es rund 367 Teilnehmer in Skikursen, Vereinsfreizeiten und Skigymnastik.

Neben den wintersportlichen Veranstaltungen gab es noch ein kleines Sommerprogramm, um die Zeit bis zur neuen Saison gesellschaftlich und sportlich zu überbrücken.

Der Kassenbericht zeigte in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr ein deutlich schlechteres, insgesamt gerade noch zufriedenstellendes Gesamtergebnis. Steigende Preise in den Skigebieten und notwendige Anschaffungen waren dafür ursächlich.

Im Bereich der Skirennen war die vergangene Saison wieder erfolgreich. Bei vielen regionalen und überregionalen Rennen konnten wieder etliche Podiumsplätze errungen werden. Hierbei kann die Skizunft Ehingen derzeit auf ein eingespieltes Rennteam unter der Leitung von Sportwart Steffen Lamparter zurückgreifen. Die Stadtmeisterschaft gestaltete sich auch in diesem Jahr wieder zu einer schönen Vereinsveranstaltung. Bei guten Schneebedingungen, bei freundlichem Wetter und guten Bedingungen wurde ein Riesentorlauf mit einer Einzel-, einer neu organisierten Team- und einer Nostalgie-Wertung mit insgesamt 45 Teilnehmern gemacht.

Damit auch zukünftig die Rennerfolge nicht ausbleiben, ist das Rennteam immer auf der Suche nach talentierten Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahre. Diese können sich jederzeit über die Geschäftsstelle der Skizunft mit dem Sportwart in Verbindung setzen.

Insgesamt gibt es in der kommenden Saison elf Freizeiten und Wochenendausfahrten, ein gut strukturiertes Angebot an Ski- und Snowboardkursen und etliche Tagesausfahrten. Hier sind insbesondere die parallel zu den Skikursen neu angebotenen Tagesausfahrten zu erwähnen.

Die Trainer, Skilehrer und Freizeitleiter der Skizunft Ehingen. haben wieder ein schönes Wintersportprogramm zusammengestellt.

Die angebotenen Ski- und Snowboardkurse, aufeinander aufbauend, sind ideal um zügig und gezielt das Skifahren zu erlernen.

Die Skifreizeiten gehen in neue attraktive Skigebiete im gesamten Alpenraum. Für junge Erwachsene ab 18 Jahren geht es nach Tirol in ein Gaudi-Wochenende und im Skitourenbereich durch die Graubündner Haute Route. Es gibt wieder eine Skisafari, eine Genuss- und Komfortfreizeit, eine Familienfreizeit, eine Jugendfreizeit und viele mehr. Das Lehrteam um Leonie Schmucker ist ein gut ausgebildetes Team von ÜbungsleiterInnen und SkilehrerInnen. Derzeit umfasst das Lehrteam 46 Mitglieder plus 15 Anwärter mit folgendem Ausbildungsstand: Bundesausbilder (Tour), Landesausbilder (Alpin), vier DSV Skilehrer (Alpin), zwei LSV Skilehrer (Alpin), 14 Instructor (Alpin), Instructor (Snowboard), vier Instructor (Tour), 16 Grundstufe (Alpin), drei Grundstufe (Snowboard).

Die Winterfit-Gymnastik startete bereits im September und findet immer montagabends in der Längenfeldturnhalle statt.

Der Kinder- und Jugendbereich trainiert ebenfalls montags, allerdings in der Alten Turnhalle der Michel-Buck-Schule von 18.30 bis 20 Uhr.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind entweder online über www.skizunft-ehingen.de oder die Geschäftsstelle Hauptstraße 8a möglich.

Positive Bilanz

Am Ende der Mitgliederversammlung standen in diesem Jahr Wahlen für die Vereinsämter an. Der scheidende Vorsitzende Klaus-Michael Schaible zog eine positive Bilanz über die vergangenen drei Jahre. Insgesamt ist es den Vereinsverantwortlichen jedes Jahr gelungen, ein attraktives Wintersportprogramm auf die Beine zu stellen, das zielgruppenorientiert regelmäßig neue Trends des Schneesports, neue Skigebiete und neue Veranstaltungen beinhaltete. Die konstant hohe Zahl an jährlichen Teilnehmern belegt dies.

Auch im Nachwuchsbereich zeigt sich die Skizunft Ehingen erfolgreich. Es gibt viele junge Skilehrer-Anwärter, der Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich weist ein hohes Niveau auf und die Kindergruppe der montäglichen Nachwuchssportstunde hat steigende Zahlen.

Auf einem Dauerhoch-Niveau sind die Erfolge des Rennteams der Skizunft Ehingen. Auch in der vergangenen Saison gab es wieder zahlreiche Stockerl-Plätze in vielen regionalen und überregionalen Skirennen.

Kreative Ideen

Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen stellte Klaus-Michael Schaible fest, dass eine junge Generation mit guten Ideen, Kreativität und Engagement in den Startlöchern steht. Diese werden den Verein bemerkbar verändern. Er zeigte sich davon überzeugt, dass die junge Generation, gemeinsam mit erfahrenen Vereinsverantwortlichen, die sich erneut zur Wahl stellen wollen, die Skizunft Ehingen umsichtig und verantwortlich weiterentwickeln werden.