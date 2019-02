Ehinger singen Fasnetsliedersinger

Von Schwäbische Zeitung

Im so genannten Hoßkicher Mordfall ist das Urteil gegen den Angeklagten rechtskräftig, wie das Landgericht Ravensburg am Mittwochvormittag mitteilte. Er wurde am 23. Juli wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, hatte aber gegen das Urteil Revision eingelegt.

Mit Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 9. Februar wurde die Revision des Angeklagten als (offensichtlich) unbegründet verworfen. In dem Prozess wurde ein 36-Jähriger aus Hoßkirch zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes an seiner Frau verurteilt.