Ehinger Segelflieger in der Fußgängerzone

Mal nicht am Himmel: Nicht alltäglich wird es am Samstagvormittag sein, wenn die Segelflieger des Sportfliegerclubs Ehingen ihren Segelflieger ASK 21 mitten in der Fußgängerzone aufbauen.

Seit vielen Wochen kann man die Ehinger Sportflieger rund um Ehingen am Himmel sehen, ob lautlos im Segelflieger oder mit den Motorflugzeugen. „Wir wollen unser tolles Hobby der Ehinger Bevölkerung gerne näher vorstellen. Deshalb sind wir hier am Samstag in der Fußgängerzone, um die Faszination des Fliegens zu vermitteln“, erklärt Vorstand Felix Lukasch.

Am Samstag besteht also die Möglichkeit, ein Segelflugzeug aus der Nähe zu sehen und auch mal im Cockpit Probe zu sitzen oder sich auch ganz allgemein über den Flugsport in Ehingen zu informieren.

Wer selbst einmal das lautlose Fliegen erleben möchte, kann an einem Schnupperflug teilnehmen: bei vorhandener Kapazität Sonntagnachmittags am Schlechtenfelder Hang zwischen Ehingen und Schlechtenfeld in Richtung Kirchen. Darüber hinaus bietet der Verein die Möglichkeit, als „Pilot für einen Tag“ in den Flugbetrieb hineinzuschnuppern. Aktuell sind zudem Plätze für Flugschüler frei.

Die Ausbildung zum Segelflugpiloten darf bereits mit 14 Jahren begonnen werden. Sie dauert circa zwei Jahre und wird von den Fluglehrern des Vereins ehrenamtlich angeboten. Interessenten jeden Alters können bei gutem Wetter sonntags am Start vorbeischauen oder über die Webseite www.sfc-ehingen.de Kontakt mit dem Verein aufnehmen.

Nächstes Höhepunkt wartet

Nächster Höhepunkt im Vereinsleben wird das traditionelle Fluglager an der Katzensteige am Schlechtenfelder Hang sein. Dann wird von Samstag, 28. Juli bis einschließlich Sonntag, 12. August, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, täglich geflogen. Gäste sind herzlich eingeladen und können gerne einen Rundflug um Ehingen und Umgebung buchen.