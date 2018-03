Ehinger Schulleiter diskutieren mit Manuel Hagel über Probleme

Auf Einladung des geschäftsführenden Schulleiters Max Weber kam es an der Längenfeldschule zu einem Treffen des Abgeordneten Hagel mit den Ehinger Schulleitern. Ebenfalls mit dabei Bürgermeister Sebastian Wolf.

Gleich zu Beginn gab es ein klares Bekenntnis Hagels zur Gemeinschaftsschule. Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass die derzeitige Landesregierung die verschiedenen Schularten erhalten will und somit, im Gegensatz zur Vorgängerregierung, eine Vielfalt anstrebe.

Bei seinem Eingangsstatement erläuterte Hagel in groben Zügen das Qualitätskonzept des Ministeriums. Hagel wörtlich: „Die Stärkung der Qualität von Unterricht und Schule in allen Schularten ist vor dem Hintergrund der 2016/2017 publizierten Leistungsvergleichsstudien des IQB die zentrale bildungspolitische Zielsetzung.“ Ziel hierbei: „Konsequente Orientierung an Qualität und Leistungsfähigkeit im Schulwesen Baden Württembergs.“ Qualitätsentwicklung im Schulsystem sei im Kern Unterrichtsentwicklung. Hagel weiter: „Kern soll hierbei die Neugründung zweier zentraler Institute zum 1. Januar 2019 sein. Die Überlegungen nehmen hierbei Bezug auf die erfolgreichen Institutskonzeptionen und das Bildungs-Monitoring in anderen Ländern, zum Beispiel Bayern sowie Staaten wie Kanada. In Baden-Württemberg soll ein systemisches und dialogisches Qualitätsmanagement aufgebaut werden, welches das planmäßige Ineinandergreifen von Entwicklungszielen auf allen Ebenen des Bildungssystems - Schule, Schulaufsicht und KM – gewährleistet.“

Geplant ist zum einen ein Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). Das ZSL wird Schulen durch Beratung zur Unterrichtsqualität und durch Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (Best-Practice-Beispiele) bei der Schulentwicklung vor Ort unterstützen.

Ferner wird die Vielzahl der bestehenden Fortbildungsangebote unterschiedlicher Anbieter am ZSL gebündelt, evaluiert, zentral weiterentwickelt und am Stand der Wissenschaft ausgerichtet. Dies bedeutet gleichzeitig: Die Zuständigkeiten der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerausbildung gehen auf das ZSL über. Damit wird die Lehreraus- und -fortbildung erstmals systematisch miteinander verknüpft. Das ZSL wird neben einem Hauptsitz regionale Standorte haben, über welche die „aus einer Hand“ entwickelten Konzepte wirkungsvoll in der Fläche umgesetzt werden sollen.

Als Maßnahmenpaket zur Optimierung der Unterrichtssituation nannte Hagel unter anderem die Aktivierung von Ressourcen (befristete Beschäftigung von Pensionären und „Nicht-Erfüllern“, Deputatserhöhung von Teilzeitkräften). Ferner die Flexibilisierung des Einstellungsverfahrens (unterjährige Einstellung) sowie die Optimierung des Ressourceneinsatzes (Steuerung mit Abordnungen und Versetzungen). Zusätzlich geplant ist die Erschließung neuer Ressourcen („Ein-Fach-Lehrkräfte“, Gymnasiallehrer an GS) sowie das Qualifizierungsprogramm für GY-Lehrer, die sich für die GS entscheiden wird auf 1 Jahr verkürzt und eine spätere Übernahme ins gymnasiale Lehramt zugesagt.

Zunächst wird großes Lob und Zustimmung von der gesamten Schulleiterrunde signalisiert. Man sieht sich vorbildlich unterstützt vom Schulträger. Dennoch bleiben auch noch Wünsche offen: Angesprochen wird von den kleinen Schulen der Teilorte das Thema Sockelbetrag an Wochenstunden pro Sekretärin. Hier wünschen sich die kleinen Schulen vom Schulträger eine Anhebung und verweisen auf deutlich höhere Werte an anderen Schulstandorten wie in Oberdischingen. Die kleinen Schulen wollen sich diesbezüglich auch noch schriftlich an die Stadt wenden.

Von Hagel angesprochen wird auch das Thema Digitalisierung. Er verweist darauf, dass keine originären Landesmittel für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Zielsetzung ist es aber, die Mittel des Bundes zielgerichtet den Schulträgern zur Verfügung zu stellen.. Interessant der Hinweis von Hagel: Das Land kann sich aber vorstellen, in Form einer Vorfinanzierung bereits Mittel 2018 zur Verfügung zu stellen.

Intensiv diskutiert wird das Thema Inklusion an den Schulen sowie die damit verbundenen Problemstellungen. Insbesondere Schüler mit Erziehungsproblemen (sogenannte E-Schüler) sind im Rahmen der Inklusion mit den derzeit vorhandenen personellen Ressourcen kaum beschulbar. Es leidet hierbei die gesamte Klasse.

Die Schulleiter sprechen sich dafür aus, insbesondere den E-Schulbereich weiter auszubauen. Am Standort in Kirchbierlingen wären zusätzliche räumliche Ressourcen vorhanden. Leider stelle sich bislang das zuständige Regierungspräsidium quer. Hagel bittet Bürgermeister Wolf die Problematik zusammen zu stellen und ihm zukommen zu lassen.

Ferner angesprochen wird das Thema Schulbegleitung. Hier sehen die Schulleiter Probleme in der externen Vergabe der Stellen und die zum Teil geringen Eingriffsmöglichkeiten. Eine direkte Beschäftigung, beispielsweise bei der Stadt Ehingen oder beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, wäre hier ein denkbarer Weg. Bürgermeister Wolf erläutert die grundlegenden Problemstellungen beim Bereich Schulbegleitung und verweist auf die fehlende Regelung seitens des Gesetzgebers hinsichtlich dem Thema Qualität, Qualifizierung und Zuordnung.