Ehinger Schulgarten mit Wow-Effekt

Es kommt selten vor, dass gleich zwei Staatskarossen im Innenhof der Grundschule im Alten Konvikt in Ehingen parken. Am Freitagmorgen war dies jedoch der Fall, als Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel zu Besuch gewesen sind. Gurr-Hirsch hat sich in der Schule vor allem über die Umsetzung des sogenannten Ernährungsführerscheins informiert. Danach ging es für beide Politiker noch nach Berg auf den Ernsthof, wo Landwirte mit ihren Sorgen warteten.

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch kommt viel rum. „Wir rocken gerade das Land“, hatte die Staatsekretärin immer wieder mal betont. Doch als sie den Schulgarten des Alten Konvikts betritt, schaut sich die Politikerin um und sagt: „Das ist schon sehr besonders.“ Und in der Tat. Der Schulgarten ist ein wahres Kleinod und passt auch irgendwie zur Thematik Ernährung. Denn in zwei Hochbeeten bauen die Grundschüler der zweiten Klassen in einem Projekt ihr eigenes Gemüse an. „Wir haben sogar unseren eigenen Ernteplan“, erklärt Lehrer Ervin Mujagic den Politikern, die von Oberbürgermeister Alexander Baumann, Bürgermeister Sebastian Wolf und Schulleiter Andreas Tietzel empfangen worden waren.

Da das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz allen Grundschulen in Baden-Württemberg das Medienpaket „Ernährungsführerschein - ein Baustein zur Ernährungsbildung für die Grundschule“ des Bundeszentrums für Ernährung kostenlos zur Verfügung stellt, wollte sich Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vor Ort überzeugen. Und die Kinder haben in Ehingen alles gegeben. In einer Klasse bereiteten die Grundschüler Knabbergemüse vor, dazu gab es frisches Vollkornbrot und Frischkäse.

„Wir befürworten die Initiative des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Ernährungsbildung in der Grundschule. Es ist wichtig, den Kindern bereits frühzeitig die Vorteile ausgewogener und gesunder Ernährung zu vermitteln“, betont Oberbürgermeister Baumann und sagt: „Der Ernährungsführerschein bildet eine optimale Ergänzung und Unterstützung bei den schon bestehenden Aktivitäten der Grundschule im Alten Konvikt zum gesundheitsfördernden Essen und Trinken.“

„Bewusste Ernährung ist ein lebenslanger Begleiter und beginnt bereits im Kindesalter. Daher ist es spitze, wenn sich unsere Kinder bereits in der Grundschule mit der Frage auseinandersetzen, wo unser Essen herkommt, was es heißt, Lebensmittel zu erzeugen und die Kinder dann auch noch lernen, sie zuzubereiten“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel beim Besuch in der Grundschule im Alten Konvikt. „Der Ernährungsführerschein in den Schulen ist ideal, um Bildung und unseren ländlichen Raum in Einklang zu bringen und den Kindern gesunde Ernährung nahezubringen“, so Manuel Hagel weiter.

Die Kinder stellten mit Obst und Gemüse kleine Gerichte her und verspeisten ihre Brotgesichter. Die Grundschule lege viel Wert auf das Thema Essen und Trinken und verarbeite immer wieder auch die Produkte aus dem Schulgarten, berichtete Schulleiter Andreas Tietzel. „Was die Kinder hier heute zubereitet haben, hat dann auch noch richtig gut geschmeckt. Die Lerninhalte haben sich also ausgezahlt“, so Manuel Hagel abschließend.

Das flächendeckende Angebot des Ernährungsführerscheins erfolgt erstmalig in Deutschland. Mit diesem Projekt kommt die Küche ins Klassenzimmer. Die Kinder lernen die Zubereitung kleiner Gerichte, wichtige Küchentechniken, Hygieneregeln und legen zum Abschluss eine Führerscheinprüfung ab. Eltern sind wichtige Partner und Helfer bei diesem Projekt.

Nach dem Besuch im Alten Konvikt trafen sich Friedlinde Gurr-Hirsch, Manuel Hagel und OB Alexander Baumann mit Landwirten des Biogas-Fachverbands auf dem Ernsthof. Dabei berichteten die Landwirte von Problemen, wie beispielsweise die Düngeverordnung oder die Güterkraftverkehrverordnung. Beides, so die Landwirte, müsse von der Politik nochmals überdacht werden.

Im Ernsthof machte Friedlinde Gurr-Hirsch indes deutlich, wie wichtig die Verarbeitung regionaler Produkte sei. „Kunden müssen bereit sein, für regionale Produkte etwas mehr zu bezahlen. Deswegen wollen wir mit der Aktion ,Schmeck den Süden’ Gaststätten wie den Ernsthof auszeichnen, die auf Regionalität setzen“, so Gurr-Hirsch.

„Wenn wir unsere Landwirte nicht unterstützen, geht der Trend zum Höfe-Sterben und dann darf der Bauhof die Landschaftspflege übernehmen. Die Regionalität ist dabei der Schlüssel für die Landwirte zur Tür der Zukunft“, machte Hagel deutlich und betonte: „Man kann das Konsumverhalten nicht per Vorschrift ändern, aber per innerer Haltung.“