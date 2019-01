Ehinger „Schokoladen-Ecke“ schließt

Den Moment und den Geschmack als Elvira Mattes als fünfjähriges Mädchen in das eine, ganz besondere Schokoladenstück biss, wird sie nicht vergessen. Im Rückblick war dieser Genuss gar der Auslöser für ihre spätere Selbstständigkeit und Grundlage für die mehr als sieben Jahre, in denen sie die „Schokoladen-Ecke“ in der Ehinger Innenstadt führte.

Es fiel mir nicht leicht, aber die Arbeitslast wurde mir zu viel. Elvira Mattes von der „Schokoladen-Ecke“

Doch Elvira Mattes kleines Geschäft in der Fußgängerzone wird in wenigen Wochen Geschichte sein. „Es fiel mir nicht leicht, aber die Arbeitslast wurde mir zu viel“, nennt sie als Hauptgrund, den Laden zu schließen.

Ende des Monats läuft Mietvertrag aus

Die Regale, in denen in der kalten Jahreszeit bis zu 43 verschiedene Pralinensorten, Trinkschokolade und Verpackungen mit selbstgemalten Tuschebilder des Ehinger Marktplatzes oder des Viehmarkts zu sehen sind, werden von Tag zu Tag leerer. Nachbestellen würde sich nicht mehr lohnen, denn Ende des Monats läuft der Mietvertrag aus. Der Vermieter hat bereits mit Aushängen an der Tür und einen Stock darüber am Fenster auf den künftigen Leerstand hingewiesen. „Mitte Januar werde ich das letzte Mal die Türe für meine Kunden öffnen“, erklärt die gelernte Einzelhandelskauffrau. „Das ist schade für mich, aber besonders um meine Kunden tut es mir leid.“

Für dritte Kollegin fehlte der Umsatz

Sicherlich schwinge etwas Wehmut mit, sagt sie, denn mit dem Umsatz ihres Ladens war sie weitestgehend zufrieden. Doch die Schließung sei nun dringend nötig, um sich selbst eine Auszeit zu nehmen. Die Arbeitstage, berichtet sie, waren oft lang und anstrengend. Denn eine Entlastung fand sie lediglich in ihrer Kollegin, die aber nur als Teilzeitkraft aushalf. Für eine dritte Mitarbeiterin habe das Geld nicht gereicht: „Das hätte bestimmt nochmal vier Jahre gedauert.“ Hinzu kamen in den vergangenen beiden Jahren Unfälle und Krankheiten. „Und irgendwann wurde es einfach zu viel.“

Weniger Schokolade, mehr Geschenkartikel

Mindestens einen Monat will sich Elvira Mattes deshalb nach der Schließung ganz auf sich besinnen. Zwar durfte sie nie selbst Schokolade herstellen, weil ihr die Ausbildung und der nötige Platz im Geschäft fehlte, aber ein anderes Handwerk wird sie weiterhin beschäftigen. Eines, das beispielsweise im Sommer, wenn nicht so viel Schokolade verkauft wurde, sie finanziell über Wasser hielt: „Ich bin eine Künstlerin und nach Ladenschluss habe ich Glasgravuren gemacht, Bilder gemalt oder Geschenkartikel gebastelt und diese im Laden verkauft.“ Eigentlich als Hobby gedacht, entwickelte sich daraus eine Stütze ihres Geschäfts.

Jetzt freue sie sich auf die bald anstehende ruhigere Zeit, die sie für sich, aber auch für ihren Mann und Sohn nutzen möchte. Und wer weiß, sagt sie, vielleicht gebe es sogar ein Comeback mit dem Laden. In jedem Fall möchte sie weiterhin Bilder malen und ihre künstlerische Ader ausleben.

Mehr entdecken: Tochter übernimmt Uhrmachergeschäft in fünfter Generation

Mehr entdecken: So zufrieden sind Ehingens Kunden mit ihren Geschäften

Mehr entdecken: Endspurt für die Weihnachtsgeschenke