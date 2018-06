Ehinger schneiden bei Planspiel gut ab

Die spannende Achterbahnfahrt, die für den Aktienmarkt so charakteristisch ist, haben 450 Schüler aus der Region in den vergangenen Monaten während des Planspiels Börse hautnah erlebt. Insgesamt nahmen 97 Teams aus 13 Schulen aus der Region an dem von der Sparkasse Ulm organisierten Wettbewerb teil. Unter den Gewinnern waren auch zwei Teams von Ehinger Schulen.

Die vier bestplatzierten Teams wurden nun mit einem Preis ausgezeichnet: Sie durften zusammen mit Janina Groß aus der Marketingabteilung der Sparkasse Ulm einen Tag in Stuttgart verbringen. Den Höhepunkt des Tages hab der Besuch der Stuttgarter Börse dargestellt, in der die Schüler auch das Börsenparkett betreten konnten.

Zuvor stand eine Schnitzeljagd, die an den Stuttgarter Sehenswürdigkeiten vorbeiführte, auf dem Tagesprogramm. Nach einem Vortrag über den Handelsplatz Stuttgart fand schließlich die Siegerehrung statt. Den ersten Platz in der Hauptkategorie „Gesamtdepot“ sicherte sich die Gruppe „SERAS“ der Privaten Beruflichen Schule Dr. Engel aus Ulm.

Aus Ehingen sicherten sich gleich zwei Teams Plätze auf dem Siegertreppchen: In der Sonderkategorie „Nachhaltigkeit“ belegte das Team „Lila Scheine Lügen Nicht“ der Kaufmännischen Schule Ehingen den ersten Platz. Die Gruppe „Nougat-Nuss-Haselcreme“ der Franz-von-Sales-Jungenrealschule erreichte im Gesamtdepot den dritten Platz.

Das Planspiel Börse wurde 1983 von der Sparkassen-Finanzgruppe ins Leben gerufen und wird seit 1999 auch im europäischen Ausland ausgetragen. Ziel ist es, Schülern die Funktionsweise der Börse näher zu bringen und durch die aktive Teilnahme am Wirtschaftsalltag einen reellen Bezug herzustellen. Bislang haben über eine Million Teams an diesem traditionsreichen Börsenspiel teilgenommen.

Virtuelles Startkapital

Das Planspiel Börse findet jedes Jahr im Herbst statt. Die Anmeldungen erfolgen über die jeweiligen Schulen und die Sparkassen vor Ort. Zu Beginn des Wettbewerbs steht jedem Schülerteam ein virtuelles Startkapital von 50000 Euro zur Verfügung, mit welchem mindestens drei Aufträge bis zum Spielende getätigt werden müssen. Angestrebt wird, den Depotwert durch geschicktes Handeln zu steigern. Hierfür können jedes Jahr bis zu 200 variierende Wertpapiere genutzt werden, zu denen hauptsächlich Aktien, aber auch Fonds sowie festverzinsliche Wertpapiere zählen. Zur Orientierung gelten hierbei die realen Wertpapierkurse der Börse.

Eine zunehmende Rolle spielt auch das Thema Nachhaltigkeit und somit das damit verbundene gesellschaftliche Engagement, die Zukunftsfähigkeit und die soziale Verantwortung. Aus diesem Grund wird nachhaltiges Handeln beim Börsenspiel inzwischen mit einer eigenen Sonderkategorie prämiert.