Ehinger Schüler zeigen sich von Lothringen beeindruckt

Eine dreitägige Studienfahrt hat es 40 Schülern des Technischen Gymnasiums und der Berufsfachschule ermöglicht, neue Eindrücke über alte Industriegebiete zu gewinnen und die französischen Nachbarn in Lothringen näher kennenzulernen.

Erster Programmpunkt war eine Führung durch das ehemalige Eisenwerk „Völklinger Hütte“ im Saarland. Dieses 1873 gegründete Werk – 1986 stillgelegt – ist seit 1994 Unesco-Weltkulturerbe. Heute steht die „Völklinger Hütte“ gleichsam als Wahrzeichen einer längst vergangenen Epoche, in der die Schwerindustrie über den Wohlstand der Nationen ebenso entschied wie über Krieg und Frieden. Gegen Abend erreichte die Schülergruppe zusammen mit ihren Begleitlehrern die Partnerschule in Talange. Talange ist eine Gemeinde, nur wenige Kilometer nördlich von Metz an der Mosel gelegen. Ehemals auf der deutschen Seite der Sprachgrenze, hört man aufgrund der demografischen Entwicklung heute kaum noch den lothringischen Dialekt. Staunen und vereinzelt Entsetzen zeichnete sich auf die Gesichter der Gäste, als die Ehinger Schüler am selben Abend noch mit den restriktiven Vorgaben der Schule und der Internatsleitung konfrontiert wurden: Abschließen der Internatsräume, absolute Ruhe ab 22 Uhr und striktes Alkoholverbot in den Zimmern.

Infos zum Schulsystem

Am frühen Freitagmorgen informierten sich die Schüler zuerst in einem Kurzvortrag des gastgebenden französischen Lehrers über das französische, weitgehend zentralistisch organisierte Schulsystem, bevor sie den restlichen Vormittag den französischen Unterricht aus erster Hand erlebten.

Abends folgten ein bisschen Entspannung und Erholung beim Bowling mit den Gastgebern. Doch die restriktiven Vorgaben der Internatsleitung gewährleisteten auch in der zweiten Nacht wieder ausreichend Schlaf für die Schüler. Am Abfahrtstag planten die betreuenden Lehrer noch die Besichtigung der historischen Stadt Metz, der heutigen Hauptstadt des Départements Moselle.

Der letzte Programmpunkt vermittelte vielleicht eines der eindrücklichsten Erlebnisse des kurzen Studienaufenthaltes: ein Besuch der deutschen Kriegsgräberstätte in Andilly im französischen Département Meurthe-et-Moselle. Mehr als 33 000 deutsche Männer – oft noch im Alter der Schüler – fanden hier ihre letzte Ruhestätte.