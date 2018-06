Ehinger Schüler machen Zertifikate in London

Im Rahmen des von der Industrie -und Handelskammer Ulm angebotenen Projekts „Kaufmann/ -frau International“ sind auch zwei Auszubildende zur Industriekauffrau und ein Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel der Kaufmännischen Schule Ehingen für drei beziehungsweise vier Wochen nach London gereist. Vanessa Löw (Heinrich Bareiss Prüfgerätebau, Oberdischingen) und Severin Bücheler (Möbel Borst, Ehingen) besuchten das European College of Business and Management (ECBM) in London.

Am Ende des dreiwöchigen Intensivkurses mussten beide eine schriftliche und mündliche Prüfung ablegen. Aufgelockert wurde der Aufenthalt durch zahlreiche Exkursionen und Besichtigungen in der Weltmetropole. Während ihres Aufenthalts waren beide in Gastfamilien untergebracht.

Kürzlich fand nun die Aushändigung der erworbenen Zertifikate im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der IHK Ulm statt. Beide haben nun die Zusatzqualifikation „Kaufmann/-frau International (AHK)“, das Sprachenzertifikat der ECBM und den Europass Mobilität erhalten, teilt die IHK mit.

Ebenfalls erhielt Babette Kerst (Centrotherm Photovoltaics AG, Blaubeuren) den Europass Mobilität. Auch sie war im Rahmen von „Go.for.europe“ vier Wochen in London. Nach einer Woche Intensivsprachkurs absolvierte sie anschließend ein dreiwöchiges Praktikum in einem Londoner Betrieb und lernte dadurch auch den Arbeitsalltag in einem englischen Büro kennen. Für die Erkundung Londons blieb jedoch noch genügend Zeit. Mit dem Sprachzertifikat und der Praktikumsbestätigung hat sie wichtige Qualifikationen für den weiteren Berufsweg erworben.

Fazit der Teilnehmer: „Wir haben viel gelernt und unseren Horizont erweitert. Die Eindrücke der Stadt werden uns lange im Gedächtnis bleiben.“