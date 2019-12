Ehinger SC gewinnt die Mannschaftswertung

Der Ehinger SC hat beim selbst ausgerichteten Judo-Pokalturnier in der JVG-Halle die Mannschaftswertung für sich entschieden. Darüber hinaus landeten einige Judoka des Gastgebers auch in ihrer jeweiligen Gewichts- und Altersklasse ganz vorn.

Bei der männlichen Jugend setzte sich in der Altersklasse U10 in seiner Gewichtsklasse (25) Tim Däubler vom Ehinger SC durch, bei der U12 gewann bei den Jungen Mark Siegfried in der Gewichtsklasse 38 und bei den Mädchen Katja Bayer in der Gewichtsklasse 43. In der Altersklasse U15 gab es drei erste Plätze für den Ehinger SC: Tizian Nickel in der Gewichtsklasse 32 und Oskar Siegfried in der Gewichtsklasse 44 sowie bei der weiblichen Jugend Mathilda Vaillant in der Gewichtsklasse 72 kamen auf den ersten Platz.

Beim Pokalturnier am Start waren insgesamt rund 60 Judoka aus Vereinen aus Beimerstetten, Erbach, Laupheim, Schelklingen, Münsingen und Ehingen in den Alterslassen U10 (Jahrgänge 2012 bis 2010), U12 (2009 bis 2008) und U15 (2007 bis 2005). Für viele Kämpfer war es das erste Turnier überhaupt, aber nicht nur sie, sondern alle Teilnehmer hatten in der JVG-Turnhalle die Möglichkeit, ihren Trainingsstand zum Jahresende hin zu überprüfen.

Das Turnier verlief nach Angaben des Veranstalters bis auf kleine Blessuren verletzungsfrei und alle Teilnehmer durften sich über Pokale (für den ersten Platz) und Medaillen (für alle weiteren Platzierungen) sowie die entsprechenden Urkunde freuen. In der Mannchaftswertung belegte das Team des Ehinger Sportclubs, das auch mit den meisten Teilnehmern angetreten war, den ersten Platz vor Beimerstetten und Erbach.