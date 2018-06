Ehinger Saxofonist kehrt in seine Heimat zurück

„Sax’n Strings“ spielen am Freitagabend um 20 Uhr in der Ehinger Lindenhalle. „Sax’n Strings“, das sind vier Streicher des „Württembergischen Kammerorchester Heilbronn“ und der Ehinger Saxofonist Guntram Bumiller. Sie wollen den Ehinger Konzertbesuchern Kammermusik mit neuem Reiz präsentieren. Für Guntram Bumiller ist der Auftritt in seiner Heimatstadt etwas ganz Besonderes, erklärt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Bumiller, was erwartet die Zuhörer in der Lindenhalle?

Weltmusik trifft es am besten, weil es eine große Spannweite gibt. Wir spielen alte Musik, aber auch leicht verjazzt. Es wird typische Saxofon-Musik geben zum Seele Baumeln lassen, aber auch Verrücktes. Wir spielen auch eigens für uns komponierte Stücke. Es dominiert das Klassische, aber es geht auch Richtung Popmusik.

Wie gut passen Streicher und Saxofon zusammen?

Es passt sehr gut zusammen, auch wenn es kaum eine Besetzung gibt, die so ausgerichtet ist. Wir spielen schon viele Jahre gemeinsam und haben vor drei Jahren das Ensemble gegründet. Das Saxofon steht oft im Vordergrund, es gibt aber auch Stücke, bei denen nur die Streicher spielen.

Wie wird man zu einem angesehenen Saxofonisten?

Ich habe schon in frühen Jahren bei der Stadtkapelle angefangen, habe auch viel Sport gemacht, aber mein Herz hat einfach für die Musik geschlagen. Zum Saxofon kam ich übers Fernsehen, es hat mich einfach begeistert. Ich hatte gute Lehrer, auch außerhalb Ehingens. Klar ist: Es geht über Fleiß, ich habe viel geübt. Wie als Sportler muss man immer dranbleiben.

Was bedeutet es für Sie als Ehinger in der Lindenhalle aufzutreten?

Ich habe seit vielen Jahren nicht mehr in Ehingen gespielt. Es ist schön und etwas sehr Besonderes, hier spielen zu dürfen.