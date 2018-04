Ehinger Rotarier basteln und verkaufen Wildbienenhotels

Jeder, der in den vergangenen Jahren aufmerksam in der Natur unterwegs war – besonders in der Agrarlandschaft, aber auch im eigenen Garten -, konnte die deutliche Abnahme der Vielfalt in der Blumen-, Insekten- und Vogelwelt beobachten. Schon länger ist die Umwelt auch im Fokus rotarischer Aktivitäten. So hat der aktuelle Präsident Rotary International dazu aufgerufen, dass jede Rotarierin und jeder Rotarier in aller Welt als demonstratives Zeichen ihres Engagements für die Umwelt einen Baum pflanzt.

Auch der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau hat sich aus Überzeugung dem Thema zugewandt. Allerdings will man differenziert vorgehen: In der eigenen Umwelt möchte man ein Projekt zu einer Wiesenrenaturierung mit Insektenförderung machen, Bäume sollen bei zwei nachhaltigen Projekten in Afrika gepflanzt werden. Der Einstieg in das Projekt startete schon am 7. April mit dem Bau von Wildbienenhotels. Mehr als 20 Rotarier und Familienangehörige hatten sich auf dem Gelände der Firma Tries eingefunden und dort die perfekt vorbereiteten Teile aus hochwertigen Materialien zu den Standard-Bienenhotels samt Einrichtung zusammengebaut beziehungsweise in etliche Hartholzbalkenstücke, Pfähle und ähnliches glattwandige Bohrkanäle gebohrt, die dann Insekten als Legeröhren dienen können. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune waren trotz der zahlreichen Arbeitsschritte an etwa zehn Arbeitsplätzen die 50 geplanten Bienenhotels und die sonstigen geplanten Stücke zur Freude und Zufriedenheit aller am frühen Nachmittag fertiggestellt.

Durch deren Verkauf soll einmal in unserer Gegend auch in privaten Gärten etwas für alle Insekten, besonders aber für Wildbienen, getan und damit auch das Bewusstsein für das eigene Verhalten und auch für die Gestaltung des eigenen Gartens geschärft werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Bienenhotels soll zu 100 Prozent in zwei Baumpflanzinitiativen in Afrika fließen: Einmal in das Forstprojekt der Aktion Desturi in Ostkenia. „Desturi – der Weg in die Zukunft“ ist der Name eines unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe im Jahr 2008 begründeten Schul- und Bildungsprojekts mitten im Busch, mit dem neben Bildung auch die allgemeine Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen verbessert wurde und wird.

Als Zweites soll das Geld ein Projekt der Münsterschwarzacher Benediktiner in Tansania unterstützen. Dort wird mit dem Anbau von Edelholzbäumen die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung verbessert.