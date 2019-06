Ehinger Rockgeschichte im Kloster

Fundstücke aus 50 Jahren Rockgeschichte in Ehingen zeigt die Volkshochschule im Franziskanerkloster. Mit Zeitungsartikeln, Fotos und Eintrittskarten dokumentiert die Ausstellung die Anfänge der Rockkonzerte in den 1970er Jahren. Sehr ereignisreich war das Jahr 1972, in dem so weltbekannte Bands wie Golden Earring oder die Jazzrocker Ekseption in der Stadthalle auftraten.

Eine Unterbrechung dieser Serie veranlassten Ausschreitungen während des Konzerts der britischen Gruppe Steamhammer. Die Halle wurde dabei beschädigt und es war unklar, wer für den Schaden aufzukommen hat. In den 1980er Jahren war das städtische Jugendhaus mit dem Stadtjugendring ein aktiver Träger der Jugendkultur. Das war die große Zeit der Diskotheken, und die live gespielte Rockmusik geriet etwas ins Hintertreffen.

Ab 1988 fand dann jährlich das Ehinger Festival statt, das zahlreiche Besucher selbst aus Österreich und der Schweiz jeweils Anfang September ins Zelt des Stadtjugendrings an der Wolfsgurgel lockte. Darüber hinaus gastierten viele Bands im Jugendhaus. Die Musiker und die Besucher schätzten die dichte Clubatmosphäre im Speth’schen Hof. Die Ausstellung zeigt alle Plakate des Ehinger Festivals von 1988 bis 1997.

Kurz nach der Jahrtausendwende formierte sich die Chameleon-Bewegung in Ehingen. Sie organisierte Rockkonzerte in ihrem Domizil in der Sonnengasse. Später lebte der Festivalgedanke wieder auf und es fanden Rock-Konzerte rund um den alljährlich stattfindenden Skater-Contest statt. Auch hier zeigt die Ausstellung einige Plakate mit den Namen der Bands, die damals am Skater-Park im Berkacher Grund auftraten.

Heute sind die Chameleon-Bewegung und der Stadtjugendring eine organisatorische Einheit und präsentieren für junge Leute Rockmusik auf der Bühne des Jugendhauses E.GO. Die Plakate werden nicht mehr gedruckt und aufgehängt. Konzertankündigungen werden in die sozialen Netzwerke gestellt und die Infos kommen punktgenau bei der Zielgruppe an.