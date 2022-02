Ehinger Rennläufer erfolgreich nach langer Rennpause

Zum elften Mal ist der Merckle-Pokal des DAV Ulm am Grenzwieslift am Oberjoch ausgetragen worden. Für die meisten der acht Rennläufer der Skizunft Ehingen war der Parallel-Slalom das erste Rennen nach fast zwei Jahren Corona-Pause.

Bei besten Wintersport-Bedingungen kamen am Sonntag rund 140 Rennläufer am Oberjoch zusammen, um die schnellsten Damen und Herren in allen Altersklassen zu ermitteln. Beste Ehingerin war Sophie Herr, die mit dem zweiten Platz in der Klasse U16 weiblich ihre hervorragende Form in dieser Saison erneut unterstrich. Mit nur drei hundertstel Sekunden Rückstand musste sich die ein Jahr jüngere Hannah Offenwanger ihrer Teamkollegin geschlagen geben.

Ebenfalls im Doppelpack sicherten sich Laurin Herr und Frieder Denzler von der Skizunft die Plätze fünf und sechs im Rennen der Klasse U14 männlich. Die restlichen Ehinger Starter beim Merckle-Pokal am Oberjoch (Lisa-Marie Resenberger, Julia Kramer, Maurice Fiedeler und David Braig) konnten ihre guten Trainingsleistungen im direkten „Eins gegen Eins“ jedoch nicht im Rennen umsetzen und schieden aus.

Freude bei den Teilnehmern

Dennoch hätten sich alle Skirennläufer gefreut, dass sie nach der langen Pause endlich wieder die Gelegenheit hatten, sich mit ihren Konkurrenten aus anderen Vereinen zu messen, berichtete Trainerin Barbara Köhler.