Ehinger Reiternachwuchs mit Heimvorteil

Die letzten Prüfungen des Wochenendes sind beendet und der RFV Ehingen zieht ein positives Fazit von seinem Jugendturnier. Top organisiert und unfallfrei hatten die Zuschauer das reiterliche Können der Nachwuchsreiter auf der Anlage am Stoffelberg verfolgt. Gerade der Ehinger Nachwuchs sicherte sich einige Platzierungen in Dressur und Springen und startete mit viel Eifer in die Saison, was auch für die vielen anderen Teilnehmer galt.

Das Starterfeld wurde deutlich vom RV Ulm-Gögglingen dominiert, dessen Reiter überzeugten durch reiterliches Können auch die Richter und sicherten sich viele Platzierungen. Zwar waren die Zuschauer bei den Dressurprüfungen noch überschaubar, beim Springen jedoch kam begeisterter Applaus von einer voll besetzten Tribüne. Angelika Aierstok war als Vorsitzende des Vereins mehr als zufrieden mit der hohen Starterzahl und auch das Wetter sorgte für beste Bedingungen auf der Anlage.

Jedes Jahr holt der Ehinger Reitverein andere Highlights zum heimische Turnier und in diesem Jahr waren es gleich zwei: Die Prüfungen der Klasse A* in Dressur und Springen zählen zum diesjährigen Jugendcup, in dem die Teilnehmer sich auf drei verschiedenen Turnierplätzen messen. In Ehingen sicherte sich zunächst Lea Perkmann mit Knockillaree Eabha (RV Ulm-Gögglingen) die Führung in der Dressurwertung und Sofia Semle mit Cody (PSV Urspring) entschied das Springen für sich. Auch die erste Station der Kreismeisterschaften wurde am Wochenende in Ehingen ausgetragen in den Dressur- und Springprüfungen der Klasse E. In der Dressurprüfung setzte sich Leonie Röhrle mit Golden Dream (Breitensportreiter Filstal) gegen starke Konkurrenz durch, im Springen gewann ganz klar Nathalie Pfister mit Rubinio (RV Ulm-Gögglingen).

Alles in allem war es ein erfolgreiches Wochenende nicht nur für die Reiter, sondern auch für den ausrichtenden Reitverein, der sich über zahlreiche Helfer beim Umbau und auch über reiterliche Fairness, nicht nur von den Richtern, freute. Ein starker Siegerritt mit tosendem Applaus rundete das Turnier ab, Jannik Kästle flog auf Nabuco allen anderen Teilnehmern des A**-Springens davon. Die höchsten Springen des Wochenendes wurde nur von dem Reiter aus Öpfingen fehlerfrei überwunden, sodass Jannik Kästle die Prüfung ganz ohne Stechen für sich entschied.

Auch der eigene Verein war vertreten und mischte durch gute Leistungen in verschiedenen Prüfungen ganz vorn mit: Muriel Neßlauer gewann mit Apollo den Caprilli-Wettbewerb, Lara Bergande und San Diago erreichten Platz drei. Ebenfalls Dritte wurde Sophie Majer auf Apollo in der Dressurreiterprüfung der Klasse E, in der auch Vivian Proppe einen souveränen achten Platz erreichte. Im Reiterwettbewerb erreichte Vivian Proppe auf Champ of Cassedy den zweiten Platz. Paolina Schöttle zeigte ihr Können auf ihrem Wallach Caitano und erreichte in der A-Dressur den vierten Platz.