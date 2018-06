Ehinger Realschüler beteiligen sich an Juniorwahl

Für die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen an der Realschule Ehingen hieß es diese Woche: Kreuz machen und wählen. Die rund 240 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2017, an der diese Woche eine Million Jugendliche an 3500 Schulen in ganz Deutschland teilnehmen.

Bereits vor den Sommerferien und in den vergangenen Tagen wurde das Thema „Demokratie und Wahlen“ im Fach EWG intensiv thematisiert. Die Jugendlichen setzten sich mit dem Ablauf der Bundestagswahl auseinander und informierten sich über die Wahlprogramme einzelner Parteien. Organisiert wurde die Wahl von der Klasse 10B. Sie legten das Wählerverzeichnis an, stellten Wahlbenachrichtigungskarten aus und verteilten diese. Die Mensa wurde zum Wahllokal umgebaut und die Wahlkabinen aus dem Keller geholt. Außerdem übernahmen die Schüler der 10B die Rolle als Wahlhelfer und zählten anschließend die Stimmen aus. Alles sollte so realistisch wie möglich ablaufen. Das Ziel der Juniorwahl ist es, Demokratie direkt zu erleben und einzuüben.

Sie zählt zu den größten Schulprojekten in Deutschland und steht zur Bundestagswahl 2017 unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert.

Das bundesweite Gesamtergebnis der Zweitstimmen und die Sieger der Erststimmen der Juniorwahl werden am Wahlsonntag, 24. September, um 18 Uhr auf www.juniorwahl.de veröffentlicht.