Ehinger Polizei sieht zwölf Einbrüche in Jugendbuden geklärt

Zwölf Einbrüche in Jugendbuden sieht das Polizeirevier Ehingen geklärt. Fünf junge Männer zwischen 15 und 20 Jahren sollen sie im August in wechselnder Besetzung verübt haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen agierte ein 20-Jähriger als Haupttäter. Er hat gestanden, seine überwiegend jugendlichen Komplizen mit seinem Auto zu den Einbrüchen mitgenommen und Tatwerkzeuge bereitgestellt zu haben. Mit seinem Wagen schafften die Täter aus dem Alb-Donau-Kreis auch das Diebesgut fort.

Ziel der Einbrüche waren Jugendtreffs in den Ehinger Stadtteilen Dettingen, Rißtissen, Schaiblishausen und Altbierlingen. Ebenso waren Buden in Oberstadion-Rettighofen, Griesingen, Altheim, Oberdischingen und den Erbacher Stadtteilen Ringingen und Ersingen betroffen. In Gamerschwang blieb es bei zwei Versuchen. Aus den Jugendbuden stahl das Quintett nach bisherigen Erkenntnissen Geld, Teile von Musikanlagen, Alkohol und andere Gegenstände im Wert von wenigen Tausend Euro. Dazu kommen Schäden in ähnlicher Höhe.

In der Wohnung und im Auto des 20-Jährigen stellte die Ehinger Polizei mutmaßliche Tatwerkzeuge und Diebesgut sicher. Besonders wertvoll erwiesen sich die Hinweise zweier Zeugen, denen der 20-Jährige und ein 18-Jähriger aufgefallen waren, die sperrige Gegenstände in ein Auto einluden.

Da die Zeugen rasch die Polizei informierten, ertappte die beide Verdächtige beim Einladen des Diebesguts aus ihrem Lager ins Auto. Weitere umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu den übrigen Verdächtigen zwischen 15 und 17 Jahren. Alle fünf Burschen sehen Strafanzeigen entgegen.