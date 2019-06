Ehinger Personal Trainerin erhält eine besondere Auszeichnung in Mainz

Von Aalener Nachrichten

Am Freitagabend kam es in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen zu Streitigkeiten zwischen zwei Asylbewerbern.

Ein 33-jähriger Sicherheitsmitarbeiter wollte den Streit schlichten. Dabei schlug ihm ein 23-jähriger Marokkaner vermutlich einen Bierkrug auf den Kopf und flüchtete anschießend aus der Landeserstaufnahmestelle. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde leicht verletzt. Der Angreifer muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.