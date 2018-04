Ehinger OB-Wahl ist am 23. September

Der Termin für die Ehinger Oberbürgermeister-Wahl steht nun definitiv fest. Der Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend auf Sonntag, 23. September, festgelegt. Sollte kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen können, wäre die Neuwahl am 14. Oktober. Die Stelle des Ehinger Stadtoberhaupts wird am Freitag, 13. Juli, öffentlich im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben. Ebenfalls festgelegt hat der Ehinger Gemeinderat den Termin für die öffentliche Kandidatenvorstellung in der Ehinger Lindenhalle. Diese wird am Mittwoch, 12. September, stattfinden. Über den Ablauf der Vorstellung, beispielsweise Beginn, Dauer, Genehmigung von Filmaufnahmen und andere Regelungen wird der Gemeindewahlausschuss bestimmen. Da Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann sich, wie bereits mehrfach berichtet, um eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt bewirbt, war er am Donnerstag bei der Abstimmung befangen und musste den Ratsstisch kurzzeitig verlassen.