Ehinger Nachhaltigkeit beeindruckt Gäste

Der Verbund der Erzeuger erneuerbarer Energien (VEEE) aus Laichingen ist zu einer Exkursion zum Thema „Erneuerbare Energien“ in Ehingen zu Gast gewesen. Der VEEE hat unter anderem den Neubau der Donau-Iller Bank besichtigt.

Der stellvertretende Vorsitzende des VEEE, Hans Baumann, ermöglichte die Zusammenkunft in der Bank. Die hochmoderne sowie umweltfreundliche Gebäudetechnik und die regenerative Energieversorgung des neuen Bankgebäudes beeindruckte die Besucher von der Laichinger Alb ebenso wie die Schnell-Ladesäule für Elektrofahrzeuge, anhand eines BMW i3 vorgestellt, die sich auf dem Parkplatz befindet. Nach einem einstündigen Vortrag gesellten sich die Mitglieder in die Tagungsräume der Volksbank, in denen in entspannter Atmosphäre eine abschließende Diskussionsrunde über die aktuelle Energiepolitik stattfand.

Anschließend machte sich der VEEE auf den Weg zur zweiten und auch letzten Station der Exkursion, die bei der ebenfalls in Ehingen ansässigen Sailer GmbH erfolgte. Schriftführerin Silke Huber organisierte ein Treffen mit Geschäftsführer Roland Sailer, der den VEEE gegen 15.30 Uhr auf seinem Firmengelände empfing. Als Spezialist für energieeffiziente Warmwasser-Systeme stellte Sailer gleich zu Beginn seine individuellen Produktlösungen vor und erläuterte die technischen Aspekte seiner Anlagen. Des Weiteren beschrieb er die Unternehmensphilosophie sowie den Führungsstil der vergangenen Jahre und den daraus entstandenen Erfolg des Ehinger Unternehmens. Bei einem Rundgang zeigte Sailer den Besuchern die verschiedenen Geschäftsfelder und Abteilungen der Sailer GmbH, während er die Firmengeschichte chronologisch erzählte. Für die Mitglieder des VEEE gab es sogar Einblicke in die Forschung der Energiespeicherung, die im firmeneigenen Labor in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung betrieben wird. Nach der zweistündigen Firmenbesichtigung versammelte man sich wieder im Besucherraum, um die Exkursion bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Durch diese Exkursion wurde wiederum deutlich, dass sehr innovative Firmen und auch Kunden in der Region präsent sind, die neuen Techniken gegenüber sehr aufgeschlossen sind.