Ehinger Muslime feiern Fastenbrechen

Im Islam ist das Fastenbrechen (Iftar) mit Abendgebet bei Einbruch der Dunkelheit der Abschluss eines Fastentages während des Ramadan. An den Samstagen des Fastenmonats treffen sich die Mitglieder des Ehinger türkisch-islamischen Kulturvereins zum gemeinsamen Essen (Iftar) auf dem Platz bei der Mevlana- Moschee.

2018 dauert der Ramadan vom 16. Mai bis zum Ramadan-Fest am 14. Juni. Mit der zunehmenden Länge der Tage verschiebt sich das Ende des Fastens um jeweils rund zwei Minuten. Genau auf 21.13 Uhr war diesen Samstag der Beginn des Fastenbrechens festgelegt. Schon zuvor bildete sich an der Essensausgabe auf der einen Seite eine lange Schlange hungriger Jugendlicher und älterer Gemeindemitglieder. Die Frauen stellten sich auf der anderen Seite an. Auf die Minute genau legten die Essensausgeber den ersten Salat auf eines der hingehaltenen Plastiktabletts. Appetitlich roch es auf dem ganzen Platz, als auf den Ausgabetischen nacheinander die Warmhaltebehälter geöffnet wurden.

Unter den zum Platz hin offenen Zelten gegenüber ließen sich die Gläubigen zum Essen nieder. Traditionell wird als erstes eine Dattel gegessen. Gewöhnlich essen Männer und Frauen getrennt. Einige Jugendliche nahmen ihr Iftar im Saal des Moscheegebäudes ein. Dort hielten sich vor dem Fastenbrechen viele Männer auf und schauten sich gemeinsam auf Großbildschirm das Champions-League-Finale an.