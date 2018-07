Ehinger Musiksommer startet Vorverkauf

Der Ehinger Musiksommer vom 12. Juni bis 4. Juli bietet wieder anspruchsvolle Konzerte in sommerlich heiterer Atmosphäre. Junge Nachwuchstalente aus Ehingen und der Region treffen auf Profimusiker von internationalem Rang. Das Eröffnungskonzert gestalten die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker des Johann Vanotti Gymnasiums gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Michael, dem Montagschor und dem Orchester des Musiksommers. Das zehnjährige Bestehen der Ernst-und-Anna-Rumler Stiftung begehen wir in einem Festakt mit abwechslungsreichem Programm. Das Benefizkonzert für das evangelische Jugendheim, das vom Mitteldeutschen Kammerorchester begleitet wird, präsentiert die Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Die Chorserenade verspricht wieder einen munteren Konzertabend unter freiem Himmel mit Ensembles aus der Region und der Stadtkapelle Ehingen. Ein weiterer Höhepunkt ist das Konzert mit dem Kinder- und Jugendchor der Ulmer Spatzen. Auch die Freunde der Kammermusik können sich in diesem Jahr über eine Reihe anspruchsvoller Konzerte freuen. Ob Saxophonquartett, Klavier und Percussion oder das international renommierte Ventus-Bläserquintett aus Salzburg. Zum Abschluss des Musiksommers gastiert die Capella Musica Antica. Weitere Informationen und Karten: Kulturamt der Stadt Ehingen, Telefon 07391/503-503 und unter www.ehinger-musiksommer.de sowie bei der Buchhandlung König, Tel. 07391/63 51.