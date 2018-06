Ehinger Museum beteiligt sich am Tag der Steine

Zum ersten Mal beteiligt sich das Museum Ehingen, das seit diesem Jahr Infostelle des Geoparks Schwäbische Alb ist, am deutschlandweiten „Tag der Steine in der Stadt“.

Ziel des seit 2008 von Prof. Johannes H. Schröder (TU Berlin) ins Leben gerufenen Aktionstages ist, den Blick auf Natursteine und die Geschichte ihrer Entstehung zu richten. Die typischen Bau- und Natursteine einer Stadt haben überraschend viel zu erzählen. Wo in Ehingen finden sich riesige versteinerte Pflanzenfossilien und wo wunderbar erhaltene Ammoniten? Was kann ein einfacher Kieselstein erzählen? An welchem Gebäude kann man heute noch versteinerte Wellenrippeln eines urzeitlichen Flusses entdecken und welchen Luxus teilen sich Ehingen und Sindelfingen? Es lohnt sich mit aufmerksamem Blick durch seine Stadt zu gehen, um den allgegenwärtigen Steinen ihre Geheimnisse zu entlocken: Am Sonntag, 16. Oktober, bietet sich bei einem gesteinskundlichen Sonntagspaziergang die Gelegenheit, die Ehinger Innenstadt einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und ganz nebenbei ein wenig über ein kaum beachtetes Material und seine Geschichte(n) zu erfahren, so die Ankündigung.

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Museum in Ehingen. Wer hat, bitte Lupe mitbringen.