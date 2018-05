Ehinger Ministranten erkunden die Heilige Stadt

Die erste Woche der Pfingstferien haben die Ministranten von St. Blasius zusammen mit Pfarrer Harald Gehrig in Rom verbracht. Ihr Weg führte sie unter anderem zu den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus, an den Albaner See, in die Vatikanischen Gärten und zu wichtigen Schauplätzen des antiken Roms. Bei der Papstaudienz kamen sie Papst Franziskus ganz nah und eindrucksvoll war auch der Gottesdienst in der Domitilla Katalombe. Ein gelungener Ausflug also für die Ehinger Ministranten.