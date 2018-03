Ehinger JVG-Schüler erleben viel in China

Die erste Woche der Studienfahrt des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums haben die Schüler in Nanjing bei der Partnerschule verbracht. Dort besuchten die Schülerinnen und Schüler unter anderem Kurse in Kung Fu, Kaligraphie, chinesischer Malerei, Mathematik und natürlich Chinesisch. Das Rahmenprogramm führte die Ehinger bei frühlingshaftem Wetter unter anderem zum größten Binnenhafen Chinas am Yangtse, zum Jiming-Tempel und zum John-Rabe-Haus. Inzwischen ist die zweite Woche angebrochen. Die Schüler freuen sich auf den Besuch der Reisterrassen bei Xinhua, den Zhangjiajie-Nationalpark und als Abschluss auf die Metropole Shanghai. Die Fotos zeigen die Gruppe vor dem John-Rabe-Haus und bei ihren ersten Versuchen in chinesischer Malerei.