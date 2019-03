Ehinger Junioren sind gut gerüstet

Nach drei Monaten Winterpause beginnt für die Verbandsstaffel-Nachwuchsteams der Fußballabteilung der TSG Ehingen am kommenden Wochenende wieder die Punkterunde. Beide Mannschaften wurden von ihren Trainern sehr gut vorbereitet und sind zuversichtlich für die kommenden Spiele.

A-Junioren (13. Platz/7 Punkte): Trainer Haris Slatina hatte in der Vorrunde eigentlich mehr erwartet, doch der Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SV Zimmern lässt ihn hoffen, dass in den restlichen zwölf Spielen der Verbleib in der Verbandsstaffel Süd doch noch geschafft werden kann. „Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen und auch Elfmeter verschossen“, sagt Slatina rückblickend. Doch die Vorbereitung mit Siegen unter anderem gegen aktive Mannschaften des KSC Ehingen und des SC Lauterach haben das Selbstvertrauen der TSG-A-Junioren gestärkt. Die Spieler hätten begriffen, wohin wir wollen, so Haris Slatina. In der Winterpause kam Torhüter Marius Buck vom TSV Blaubeuren neu ins Team. Der Kader des Aufsteigers ist jedoch nach wie vor klein und man hofft, verletzungsfrei bis zum Ende durchzukommen.

B-Junioren (10. Platz/16 Punkte): Als Aufsteiger hat sich das Team von Trainer Mathias Zok bisher gut geschlagen. Nach schwachem Start haben die Ehinger B-Junioren in vier Spielen in Folge zwölf Punkte geholt, sind gegen Ende der Vorrunde aber wieder etwas zurückgefallen. Die Mannschaft bereitet sich schon seit Wochen auf die Fortsetzung der Verbandsstaffel-Runde vor und ließ unter anderem durch Siege gegen VfL Kirchheim und FC Königsbronn aufhorchen. Gegen den SV Fellbach und den FC Dornbirn gab es Niederlagen. Am zurückliegenden Wochenende kamen noch zwei Spiele hinzu. Mit der Trainingsbeteiligung ist Mathias Zok sehr zufrieden, allerdings hat auch die Grippe vor den B-Junioren nicht halt gemacht. Das Team wurde in der Winterpause verstärkt: Kevin Tress, Dominik Piknev und Malvin Zok kamen vom SSV Ulm 1846 zurück. Vom SC Pfullendorf stieß Christian Nesic neu zur Mannschaft. „Mit diesen Verstärkungen können wir auf eine gute Rückrunde hoffen“, ist Trainer Mathias Zok zuversichtlich.“

Die C-Junioren der TSG Ehingen, die ebenfalls auf Verbandsebene spielen, haben eine Woche längere Pause Ihr erstes Spiel ist am 16. März.