Ehinger Jugendturnier mit Dressur und Springen

Der Reit- und Fahrverein Ehingen richtet am Wochenende 30./31. März auf der Anlage am Stoffelberg sein Jugendturnier aus. Der Samstag steht im Zeichen der Dressurreiter, am Sonntag stehen Springprüfungen auf dem Programm. Insgesamt rund 200 Meldungen sind für beide Turniertage eingegangen.

Mit der Zahl der Nennungen „sind wir soweit zufrieden“, sagt Angelika Aierstok, die zusammen mit Wolfgang Butscher dem RFV Ehingen vorsteht. Nun hofft man beim Turnierveranstalter, dass auch alle angekündigten Starter auch antreten werden. Um die Attraktivität des Jugendturniers zu erhöhen, werden erstmals in der Dressurprüfung der Klasse E und im E-Springen Punkte für die Kreismeisterschaftswertungen der Klasse E vergeben. „Wir versuchen es mal. Ziel ist, etwas mehr Starter zu bekommen“, sagt Angelika Aierstok. Um Punkte für den Jugendcup des PSK Alb-Donau geht es in zwei Prüfungen der Klasse A, ebenfalls jeweils Dressur und Springen.

Wettbewerbe der Klasse L gibt es beim Ehinger Jugendturnier dagegen nicht. „Unter 18 Jahren gibt es in der Region kaum noch Reiter, die in Klasse L starten. „Daher haben wir L weggelassen“, so die RFV-Vorsitzende. Die gilt auch für den eigenen Verein, doch vor allem bei den Reiterwettbewerben und in den Einsteigerklassen dürften die Ehinger gut vertreten sein. Das Jugendturnier des Reit- und Fahrvereins Ehingen beginnt am Samstag bereits um 8 Uhr mit einem Dressurwettbewerb, gefolgt von der Dressurreiterprüfung der Klasse A. Weitere Wettbewerbe folgen bis zur zu den Kreismeisterschaften zählenden Dressurpüfung der Klasse E (14 Uhr) und dem Höhepunkt des ersten Tages, der Dressurprüfung der Klasse A*. Am Sonntag ist Start um 8.30 Uhr mit dem Caprilli-Test. Nach zwei weiteren Wettbewerben startet um 13 Uhr das Stilspringen der Klasse E mit Vergabe von Punkten für die Kreismeisterschaftswertung.

Danach folgt das Stilspringen Klasse A* mit Punkten für den PSK-Jugendcup und zum Abschluss ab 15.30 Uhr der Höhepunkt des zweiten Turniertags, ein Springen der Klasse A** mit Stechen.