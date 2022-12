Ehinger Jahreschronik

Das Ehinger Jahrbuch liegt bereit. Interessierte können es sich bereits im Internet anschauen. Das teilt die Stadt Ehingen mit. „Weihnachten steht für Heimat, Familie und Geborgenheit“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit dem Ehinger Jahrbuch soll auch den ehemaligen Ehinger Bürgerinnen und Bürger ein Stück Heimat und Erinnerung zuteilwerden. Aus diesem Grund sendet Oberbürgermeister Alexander Baumann auch in diesem Jahr seine Weihnachtsgrüße wieder gemeinsam mit der Jahreschronik hinaus in die ganze Welt. Auf insgesamt 143 Seiten kann das Ehinger Jahr in der Chronik angeschaut werden – ein Gruß der Freude macht, so die Stadtverwaltung Digital kann das Jahrbuch auf der Homepage der Stadt Ehingen eingesehen werden www.ehingen.de