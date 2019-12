Ehinger Jahrbuch geht um die Welt

Es ist inzwischen gute Tradition, dass Oberbürgermeister Alexander Baumann ehemaligen Ehinger Bürgerinnen und Bürgern zu Weihnachten herzliche Grüße aus ihrer Heimat sendet.

Mit dem Jahrbuch informiert er über die wichtigen Ereignisse der vergangenen zwölf Monate in Ehingen. Rund 250 Jahrbücher werden bis in die USA, nach Kanada, Brasilien, Hawaii, Australien sowie Südafrika verschickt. In diesem Jahr hat der Jahresrückblick 122 Seiten, die beim Durchblättern erkennen lassen, wie lebendig Ehingen und wie aktiv seine Bürgerschaft ist. Das Jahrbuch ist auch auf der Homepage der Stadt Ehingen unter www.ehingen.de zu finden. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger liegt die Broschüre zur Einsicht im Bürgerbüro im Rathaus, in der Stadtbücherei sowie im Franziskanerkloster aus.