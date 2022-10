Ehinger Initiative sammelt für die Ukraine im Winter

Die Abgabe ist an den Spendenannahmestelle in in der Hauptstraße 81a in Ehingen immer freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 09 bis 12 Uhr möglich. Geldspenden sind möglich auf das Spendenkonto DE54 6305 0000 0000 0006 46 bei der Sparkasse Ulm.

In Kooperation mit den Ehinger Maltesern, unter Gebietsleiter Paul Guter, ruft die Initiative „Ukraine – Ehingen hilft“ in einer aktuellen Mitteilung zur Unterstützung der Malteser in der Ukraine auf. Unter dem Namen „Aktion Frost“ sollen die Menschen in dem Land im Winter unterstützt werden. Der Leiter der Malteser in der Ukraine, Pavlo Titko, schildert in der Mitteilung die aktuelle Situation: „In der Ukraine beginnen die Malteser damit, Geflüchtete und Menschen, deren Häuser zerstört wurden, auf den Winter vorzubereiten. Jetzt, wo der Winter kommt und es vor allem nachts immer kälter wird, wird auch die Not der Menschen noch größer.“

Geflüchtete und ausgebombte Menschen treffe die Kälte besonders hart, sagt Titko weiter. Viele lebten in behelfsmäßigen Unterkünften. Eine ältere Dame habe laut seinen Schilderungen bei den Maltesern angerufen, weil sie mittlerweile bei ihren Hühnern, Hunden und Ziegen im Stall lebt. Ihre Heimat wolle sie nicht verlassen, ihre Tiere nicht allein lassen. „Wir werden ihren Stall nun isolieren und einen Holzofen installieren, so dass die alte Dame auf die anstehende Kälte vorbereitet ist“, sagt Titko laut Mitteilung. Sie sei nur ein Beispiel dafür, vor welchen Herausforderungen die Menschen in der Ukraine stehen.

Um die Menschen, die vom Krieg betroffen sind, für den kommenden Winter auszurüsten, liefern die Malteser Öfen, Isoliermaterial, Schlafsäcke, Decken, haltbare Lebensmittel und warme Kleidung in den Osten des Landes, heißt es in der Mitteilung. Im Westen des Landes werde eine Flüchtlingsunterkunft renoviert, fünf weitere mit Strom-Generatoren versorgt. Da auch die Energieversorgung in einigen Orten immer wieder ausfalle, verteilen die Malteser Generatoren, LED-Lampen und solarbetriebene Powerbanks.

Noch im November will die Gruppe einen Transport zu den Maltesern nach Lviv schicken, die dann dort die Hilfsgüter verteilen. Die Initiative „Ukraine – Ehingen hilft“ bittest deshalb um Spenden von warmen Decken, Schlafsäcken, Isomatten, Winterbekleidung sowie Leuchtmitteln und Batterien.