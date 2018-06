Ehinger holen Top-Plätze bei Crosslauf-Finale

Beim vierten und letzten Lauf der populären Oberschwäbischen Crosslauf-Serie im Naherholungsgebiet bei Vogt bei Ravensburg waren jetzt auch mehrere Leichtathleten der TSG Ehingen am Start. Die Ehinger präsentierten sich in guter Form und holten einige Top-Plätze.

Bei herrlichem Laufwetter und einer rund 20 Zentimeter dicken Schneedecke war der Lauf für alle Teilnehmer nicht nur ein sportliches, sondern auch ein Naturerlebnis. Im Hauptlauf der Männer über die Strecke von acht Kilometern erreichte Heiko Bölke den siebten Platz. Als Fünfter kam Peter Zdebik in der sehr stark besetzten M50-Klasse ins Ziel. Im Damenlauf über dieselbe Strecke überraschte Anja Neher als Zweitplatzierte, während Anita Böckheler in ihrer Altersklasse sogar den Sieg errang.

Hervorragende Laufleistungen zeigten auch die Gebrüder Böckheler: Elias sicherte sich Platz zwei, Uriel Platz drei und Nathanael Platz vier jeweils in ihren Schülerklassen. Maria Schulz erkämpfte sich mit einem tollen Endspurt noch den dritten Platz.

In der Gesamtwertung aller vier Crossläufe belegte Heiko Bölke Platz sieben. Dank einer sehr ausgeglichenen Laufleistung über die gesamte Serie hinweg konnte sich Peter Zdebik in der M50 Klasse den vierten Platz erlaufen. Durch die hervorragende Leistung in Vogt sicherte sich Anja Neher noch Platz drei in der Cupwertung.

In der Seniorinnenwertung erreichte Anita Böckheler den zweiten Platz vor ihrer Vereinskameradin Rose Zdebik. Da die Gebrüder Elias, Nathanael und Uriel Böckheler nur an drei der vier Läufe teilnahmen, rutschten sie trotz der Einzelresultate in der Gesamtwertung jeweils auf den vierten Platz ab. Die über die gesamte Serie hinweg guten Einzelleistungen von Maria Schulz wurden schließlich mit dem dritten Platz im Cup belohnt.