Ehinger holen Silber im K-Stufen-Finale

Im Rückkampf der K-Stufen Wettkampfrunde in Laichingen haben sich die Jugendturner der TSG Ehingen gut in Form gezeigt und den Sprung aufs Siegertreppchen geschafft. In der Altersklasse E8-Jugend boten Elias Osman und Micha Rueß die besten Übungen und belegten die Plätze eins und zwei.

Dabei wechselten sich beide Ehinger Turner, wie schon beim Hinkampf in Munderkingen, mehrfach in der Führung ab. Während Micha Rueß an Boden, Ringe und Reck mehr Punkte sammelte, hatte Elias Osman am Pauschenpferd, Sprung und Barren die Nase vorn. Am Ende siegte Osman mit 132,30 Punkten vor Rueß (127,60 Punkte) in der Gesamtwertung.

In der E9-Jugend steigerte Sven Maier seine Punktzahl aus der Hinrunde und kam auf den dritten Platz. Sein Bruder Robert wurde ebenfalls dritter (D10-Jugend) vor David Kenzelmann der mit nur einem Wettkampf auf dem achten Rang landete. Philipp Schlick (D11) und Lucas Kenzelmann (C12) hatten mit nur einem Wettkampf ebenfalls keine Chance aufs Podium und mussten sich jeweils mit dem vierten Platz in ihrer Altersklasse zufrieden geben.

In der C13-Jugend belegte Leon Hellmuth den fünften Platz. Uriel Böckheler verbesserte seine Leistung aus dem Hinkampf ein weiteres Mal und verdiente sich den dritten Platz.