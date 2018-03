Ehinger Handballer stellen sich neu auf

Die Handballabteilung der TSG Ehingen hat ihre Führung neu strukturiert. Statt eines Vorstands mit Abteilungsleiter und dessen Stellvertreter steht künftig ein insgesamt siebenköpfiges Abteilungspräsidium mit fünf gleichberechtigten Abteilungsleitern der Spitze der Handballer vor. Die entsprechende Satzungsänderung beschlossen die Mitglieder bei der Hauptversammlung im TSG-Vereinsheim.

„In den letzten Jahren war viel Arbeit auf wenigen Schultern verteilt, aber das ist nicht mehr machbar“, sagte der bisherige stellvertretende Abteilungsleiter Rainer Mall, der seit dem Rücktritt von Abteilungsleiter Alexander Seewald Mitte Dezember den Handballern kommissarisch vorgestanden hatte – Seewald habe wegen seines Studiums aufgehört. Deshalb habe man sich darauf verständigt, „das Amt des Abteilungsleiters aufzusplitten in fünf gleichberechtigte Abteilungsleiter“, so Mall. Die Zahl fünf soll bei Abstimmungen Pattsituationen verhindern. Vorgeschlagen als Abteilungsleiter wurden Heinz Binnig, Marco Herberger, Rainer Mall, Jürgen Prang und Eberhard Vögtlin. Dem Abteilungspräsidium sollten ferner Peter Bachner als Kassierer und Christina Kiesel als Schriftführerin angehören.

Dem Abteilungspräsidium untergeordnet ist der Abteilungsvorstand, der aus den sieben Präsidiumsmitgliedern sowie dem stellvertretenden Kassierer Alfred Dittrich und den Jugendleiterinnen Claudia Walter und Carina Frielitz besteht. Zudem gibt es den Handballrat, dem neben Präsidium und Vorstand auch der Spielwart (Jürgen Prang) und die Beisitzer (Heinz Fiesel, Richard Kolon) angehören, und den erweiterten Handballrat, der sich aus den drei übergeordneten Gremien sowie den Trainern der aktiven Mannschaften, jeweils einem Vertreter der aktiven Mannschaften, den Jugendtrainern sowie dem Jugendsprecher und dem Pressewart zusammensetzt.

Einstimmiger Beschluss

Die knapp 50 anwesenden Mitglieder votierten für die vorgeschlagene neue Abteilungsstruktur – bei einer Gegenstimme Ein Mitglied äußerte Bedenken für den Fall, dass bei Entscheidungen nur weniger als die Hälfte alle sieben Präsidiumsmitglieder anwesend sei. Dies könnte den Verein lähmen. Die anderen Mitglieder teilten die Sorge nicht, die erforderliche Dreiviertelmehrheit bei der Abstimmung wurde deutlich erreicht. Die vorgeschlagenen sieben Kandidaten für das neue Abteilungspräsidium wurden einstimmig gewählt, ebenso die Besetzung für den Abteilungsvorstand. Verabschiedet aus dem Vorstand und verantwortlichen Positionen wurden Patrick Vögtling (Schriftführer), Katharina Prang und Silvia Zeh (Jugendleitung).

Beitragsordnung geändert

Die Mitglieder billigten ebenfalls – mit einer Gegenstimme – Änderungen in der Beitragsordnung. Da die Beiträge der Mitglieder der TSG-Handballabteilung künftig über den Hauptverein eingezogen werden – was eine Entlastung für den Abteilungskassierer darstellt – sei eine Angleichung erforderlich: Die bisher von den Handballern angebotene Beitragsermäßigung ab dem zweiten Kind einer Familie wurde gestrichen. „Da müssen wir uns an die TSG-Beiträge anpassen und können nicht mehr wie bisher frei formulieren“, sagte Mall. Kinderreiche Familien könnten jedoch einen Antrag an den Hauptverein zu einer Beitragsermäßigung stellen. Angeregt wurde ein möglicher Rabatt für Studenten, den es im Hauptverein, aber derzeit nicht in der Handballabteilung gibt. Darüber wolle das Präsidium in seiner ersten Sitzung diskutieren, hieß es.

Darüber hinaus ging es in der Versammlung auch um die sportliche Situation. Rainer Mall hob die erfolgreiche Saison 2016/17 mit dem Aufstieg der Frauen sowie der Männer II in die Bezirksklasse hervor sowie den vierten Platz der Männer I in der Bezirksliga. Während sich die „Zweite“ in der aktuellen Spielzeit mit Personalsorgen herumschlägt, sei die „Erste“ auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze und auch die Frauen spielten eine erfolgreiche Saison. Für Frauen wie Männer I sei perspektivisch für die nächsten Jahre einiges drin, so Mall.

Viele Aktionen für die Jugend

In Vertretung der bisherigen Jugendleiterinnen Katharina Prang und Silvia Zeh verlas Jürgen Prang den Bericht der Jugend. Er hob unter anderem die drei „erfolgreichen Handball-Olympiaden“, die vier Grundschul-Aktionstage, ein TSG-Sommertraining sowie die Erfolge der Nachwuchsteams in der vergangenen Saison hervor. Derzeit stellt die TSG knapp ein Dutzend Jugendmannschaften, von den Bambini bis hin zur weiblichen A-Jugend. „Die zahlreichen Jugendmannschaften zeigen die gute Nachwuchsarbeit“, sagte Prang.

Der neue Kassierer Peter Bachner informierte in Vertretung seines Vorgängers Alfred Dittrich über die Bilanz der vergangenen drei Jahre. Nach einem Minus in der Saison 2014/15 und der Saison 2015/16 (Zeitraum ist jeweils 1. September bis 31. August des Folgejahres) sei 2016/17 ein Plus von rund 3400 Euro erzielt worden. Zum 31. August 2017 habe der Kassenstand rund 10 500 Euro betragen.